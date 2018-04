Dochters topman Korean Air stappen gedwongen op

Topman Cho Yang-ho van Korean Air heeft zondag aangekondigd dat zijn twee dochters gedwongen opstappen bij het bedrijf, waarvoor zij werkten. Dat meldt persbureau Reuters. Ook bood Cho Yang-ho openlijk zijn excuses aangeboden voor het wangedrag van zijn twee kinderen.

Dochter Cho Hyun-min, bestuurder bij Korean Air, zou zich hebben misdragen tijdens een bedrijfsvergadering. Ze zou hevig hebben geschreeuwd tegen een van de aanwezigen en water uit een flesje op hem hebben gegooid.

Haar oudere zus Cho Hyun-ah raakte in 2014 al in opspraak, nadat zij een vliegtuig op de startbaan van vliegveld New York JFK had laten terugkeren naar de gate. Ze deed dat omdat ze boos was dat ze haar nootjes in een zakje kreeg in plaats van in een schaaltje. Ze was op dat moment Hoofd Catering bij Korean Air. In het vliegtuig zaten op dat moment 250 passagiers.

Excuses

Cho Hyun-ah werd in 2015 veroordeeld tot een jaar celstraf. De rechter in Seoul achtte haar schuldig aan het schenden van de luchtvaartwetten. Haar vader bood ook toen al zijn excuses aan en stelde dat het hem niet was gelukt zijn dochter goed op te voeden. Toch keerde zij in maart terug bij het bedrijf als manager van een Korean Air hotel.

De politie kijkt nu of het recente wangedrag van de jongere dochter eveneens wettelijk strafbaar is. Zelf ontkent Cho Hyun-min met water te hebben gegooid. Toch bood ze niet lang na het vermeende incident haar excuses aan voor haar gedrag. Haar vader zei zondag daarom dat het tijd is “een bladzijde om te slaan” en zijn dochters uit zijn bedrijf te weren. Hij zei:

“Als topman van Korean Air, maar ook als vader, spijt de fout van mijn dochter mij erg. Alles is mijn verantwoordelijkheid en mijn fout.”

De Zuid-Koreaanse economie telt enkele machtige conglomeraten die worden gerund door een aantal families. Deze zogenaamde chaebol handelen soms alsof ze boven de wet staan. Korean Air is zo’n bedrijf. De chaebol komen de laatste tijd echter steeds vaker in opspraak door schandalen. Zo raakte Samsung bijvoorbeeld verstrikt in een corruptieschandaal.