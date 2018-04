Belangrijkste uitdager Erdogan mag toch meedoen met verkiezingen

De nationalistische IYI-partij van Meral Aksener mag toch meedoen met de Turkse parlements- en presidentsverkiezingen. Dat heeft de Turkse kiescommissie zondag besloten, meldt persbureau Reuters. Aksener wordt gezien als de belangrijkste uitdager van president Erdogan. Eerder was niet zeker of zij mee mocht doen met de verkiezingen, omdat de partij nog maar enkele maanden oud is.

Volgens de Turkse kieswet mogen partijen alleen deelnemen aan verkiezingen als ze zes maanden daarvoor een partijcongres hebben gehouden. De IYI-partij hield haar eerste congres pas enkele weken geleden, waardoor twijfel bestond of zij mee mocht doen. Aksener zei vanaf het begin dat haar partij aan alle voorwaarden voldoet.

Steun grootste oppositiepartij

Zaterdag maakten vijftien parlementariërs van de grootste oppositiepartij CHP bekend zich aan te sluiten bij de IYI-partij. Ook zei een woordvoerder van de partij eerder Aksener te steunen als er een tweede ronde komt waarin zij het opneemt tegen Erdogan. De partij doet ook mee met een eigen kandidaat.

NRC-correspondent Toon Beemsterboer verwacht dat president Erdogan niet zal reageren op het nieuws dat zijn belangrijkste opponent mee zal doen in juni.

“Hij wil niet dat Aksener groter wordt en daarom negeert hij haar. Hetzelfde geldt voor de regeringsgezinde media. Pas als Aksener hoger in de peilingen klimt en bijvoorbeeld tweede wordt, zal Erdogan wel moeten reageren.”

Kans op winst klein

De kans dat Aksener daadwerkelijk de verkiezingen zal winnen, is klein. De Turkse oppositie hoopt dat er een tweede ronde komt waarin de voormalige minister van Binnenlandse Zaken het opneemt tegen Erdogan. Aksener profileert zich als dé anti-Erdogan kandidaat en probeert zo de steun van de verschillende bevolkingsgroepen in Turkije te vergaren.

De parlements- en presidentsverkiezingen worden op 24 juni gehouden. Zij waren eerder gepland voor november 2019, maar president Erdogan maakte eerder deze week verrassend genoeg bekend de verkiezingen te vervroegen. De verkiezingen zullen van grote invloed zijn op de toekomst van Turkije, pas daarna kunnen de grondwetswijzigingen die de president meer macht geven bekrachtigd worden.