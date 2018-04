Andrea Nahles nieuwe voorzitter Duitse SPD

Andrea Nahles is zondag tijdens een partijcongres gekozen tot de nieuwe leider van de Duitse sociaaldemocratische partij SPD. Dat meldt persbureau Reuters. Iets meer dan 66 procent van de kiezers op het partijcongres stemde voor Nahles, de laagste score sinds 1995. Ze wordt de eerste vrouwelijke leider van de partij en volgt Martin Schulz op die in februari per direct terugtrad.

De keuze voor de 47-jarige Nahles komt niet als een verrassing. In februari had Schulz haar al voorgesteld als kandidaat waarna het SPD-bestuur haar unaniem had voorgedragen als nieuwe partijleider. Olaf Scholz was na het aftreden van Schulz plaatsvervangend voorzitter.

Schulz trad in februari terug omdat hij vond dat het tijd was voor “vernieuwing” in de partij. Begin maart ging de SPD akkoord met het vormen van een nieuwe regeringscoalitie met CDU en CSU nadat 66 procent van de leden zich had uitgesproken voor deze samenwerking.

Nahles werd in 1998 lid van de Bondsdag en in 2007 vicevoorzitter van de partij. Na twee jaar werd ze partijsecretaris waarna ze fractievoorzitter werd in de Bondsdag. Ook is ze minister van Sociale Zaken geweest.