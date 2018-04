Acteur ‘Mini-Me’ Verne Troyer (49) overleden

De Amerikaanse acteur Verne Troyer, die bekend werd door zijn rol als Mini-Me in de Austin Powers-komedies, is zaterdag op 49-jarige leeftijd overleden. Dat laat zijn management weten in een verklaring op zijn Facebook en Instagram-account.

Het is niet duidelijk hoe hij is overleden maar in de verklaring noemt het management zelfmoord en depressie “een erg serieus onderwerp”. “Je weet nooit wat voor strijd iemand met zichzelf voert. Wees aardig tegen elkaar.” Troyer wordt in de verklaring beschreven als een “vechter” die veel gevechten heeft overwonnen maar “helaas was het deze keer teveel”.

NRC-redacteur Coen van Zwol sprak met Troyer in 2010. De dwerg is gedoemd tot bijrol

Acteur Mike Myers, die de rol van Austin Powers vertolkte, noemde in een verklaring werken met Troyer “een eer”. “Het is een verdrietige dag maar hopelijk is hij op een betere plek. Hij wordt gemist.”

Troyer speelde in 1999 en 2002 de kleine kwaadaardige kloon van Dr. Evil in de Austin Powers-films. Ook speelde hij in 2008 in de film The Love Guru en vertolkte hij de rol van bankier in Harry Potter and the Sorcerer’s Stone. Hij werd geboren in 1969 met de genetische aandoening Achondroplasie, ook wel dwerggroei genoemd.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113Online.nl