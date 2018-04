27-jarige Hagenaar aangehouden voor dood Orlando

De politie heeft zondagochtend een 27-jarige man uit Den Haag aangehouden wegens betrokkenheid bij de dood van Orlando Boldewijn. Deze 17-jarige jongen uit Rotterdam verdween in februari na een afspraakje via homodatingapp Grindr. Een week later werd zijn lichaam aangetroffen in het recreatiegebied de Blauwe Loper in de Haagse wijk Ypenburg.

De politie schrijft dat in de afgelopen weken een team van grootschalige opsporing onophoudelijk heeft gewerkt aan de zaak. Door sporenonderzoek, getuigenoproepen via social media en een buurtonderzoek kreeg de Rotterdamse politie veel tips binnen. Dat heeft geleid tot de aanhouding van de 27-jarige verdachte. De politie kan desgevraagd niet zeggen wat de rol van de verdachte is geweest bij de verdwijning van Orlando. Het onderzoek is nog niet afgrond, zegt een woordvoerder.

Bushalte

Boldewijn had zondag 18 februari een date-afspraak met een 20-jarige man uit Den Haag. Een dag later werd hij als vermist opgegeven bij de politie. Na een week begon de politie met een grootschalig onderzoek. Boldewijn werd voor het laatst gezien bij een bushalte bij de Blauwe Loper waar de man van twintig met wie hij een afspraak had, hem had afgezet.

Naar aanleiding van een anonieme tip hebben duikers het lichaam van de Boldewijn gevonden in het recreatiegebied in Den Haag.