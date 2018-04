Verkeersorganisaties pleiten voor bloedproef dodelijke ongevallen

Bij veroorzakers van zware ongelukken die daarbij zelf zijn overleden moet het in de toekomst mogelijk zijn een bloedproef te doen. Daarvoor pleiten de Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers (LOV) en de Vereniging Verkeersslachtoffers zaterdag in De Telegraaf.

De wet staat nu niet toe dat er een bloedproef mag worden afgenomen nadat iemand overleden is. “Een arts mag wel sectie verrichten op een lichaam”, laat Elly Winkel van de LOV weten in een reactie. Voor nabestaanden is dat onverteerbaar volgens haar.

“Nabestaanden van slachtoffers hebben er recht op precies te weten wat het ongeluk heeft veroorzaakt. Niet weten staat de verwerking in de weg.”

Een woordvoerder van de Nationale Politie laat tegenover persbureau ANP weten dat de politie zich aansluit bij het pleidooi van de verkeersorganisaties. “Voor nabestaanden is het vaak onverteerbaar om niet te weten of er drank in het spel was. Ook wij willen precies weten hoeveel doden er vallen door drank achter het stuur. Dat blijft nu gissen.”

Wet aanpassen

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten dat er al naar de mogelijkheid wordt gekeken om een wetswijziging door te voeren. Begin dit jaar gaf minister Sander Dekker (Justitie en Veiligheid, VVD) antwoord op Kamervragen over de controle op drank- en drugsgebruik bij een overleden veroorzaker van een ernstig ongeval.

Daarin zei hij dat “in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering gekeken wordt naar de mogelijkheden om uitdrukkelijk in het nieuwe wetboek neer te leggen dat onder bepaalde voorwaarden onderzoek kan worden gedaan met betrekking tot het lichaam van een overleden verdachte of een overleden slachtoffer”.