‘Sjoemelende bestuurders politievakbond vervolgd’

Zeker twee bestuurders van politievakbond ANPV worden strafrechtelijk vervolgd omdat ze gesjoemeld zouden hebben met politiegelden en declaraties. Het zou gaan om tienduizenden euro’s, schrijft het AD zaterdag.

Eén van de verdachten is vakbondsvoorzitter Geert P., die vorig jaar vanwege gezondheidsklachten terugtrad. Hij wordt verdacht van witwassen, fraude en valsheid in geschrifte, aldus bronnen tegenover de krant.

Er is ook onderzoek gedaan naar mogelijke belangenverstrengeling van de vakbondsvoorzitter. P. is psycholoog en beoordeelde bij de politie of agenten recht hebben op vergoedingen wegens een post traumatische stress stoornis (PTSS).

P. wilde in het AD niet reageren op de strafzaak. Omdat de verdachten bij de politie werkzaam zijn, is het onderzoek in handen van de Rijksrecherche. Het is niet duidelijk wie de andere verdachte in de zaak is.