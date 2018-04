Ik maak me zorgen over het voornemen van burgemeester en wethouders om het Stadionplein in Amsterdam om te dopen tot Johan Cruijffplein.

Samenhang in naamgeving van de buurt wordt dan doorbroken. Een fanatieke Ajax-vriend reikt de oplossing aan.

De Keizersgracht is vernoemd naar Piet Keizer. De Prinsengracht naar Co Prins. Logisch is dan om de Herengracht te herbenoemen tot Cruijffgracht.

Zo komen de drie Ajax-helden weer bij elkaar te liggen.

