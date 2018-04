Rutte wil jarige SGP te vriend houden

Premier Rutte begon zijn toespraak tegenover een zaal vol jubilerende SGP’ers zaterdag met “Geachte dames en heren, ik mag wel zeggen: beste vrienden”. De premier was duidelijk niet voor niets afgereisd naar een congrescentrum in Nieuwegein, waar de Staatkundig Gereformeerde Partij zaterdag stilstaat bij het honderdjarig bestaan van de partij. Hij wil de mannenbroeders graag te vriend houden.

Rutte had de SGP de afgelopen jaren als premier vaak nodig. Zo gaf de partij gedoogsteun aan het kabinet-Rutte I (partijleider Kees van der Staaij nam bij Rutte plaats op ‘de achterbank’) en onderhandelde de partij met zijn tweede kabinet, dat geen meerderheid had in de Eerste Kamer, over het begrotingsbeleid.

Rutte noemde het “prachtig om te zien” dat de SGP na honderd jaar nog altijd “springlevend” is en wees op de ongeveer duizend aanwezigen in Nieuwegein. Hij kreeg de lachers op zijn hand toen hij zei dat de oprichters van de SGP “niet hadden kunnen voorzien dat het vieren van het eeuwfeest zou worden opgeluisterd door een liberale premier”.

Vanuit zijn ervaringen tijdens de onderhandelingen van de laatste jaren, prees Rutte de “prettige omgang” met de SGP, die hij ook “constructief”, “rustig” en “mild” noemde. Dat zijn volgens de premier “niet genoeg te waarderen eigenschappen in een politiek discours waarin het extreme toeneemt”.

Bescheiden meerderheid

Kritische noten plaatste Rutte niet. De korte speech van Rutte was duidelijk bedoeld om de SGP blijvend gunstig te stemmen. Hij gaf namelijk toe dat ook zijn huidige kabinet “met enige zorg kijkt naar de zeer bescheiden meerderheid” van één zetel in de Tweede en Eerste Kamer. Daarom heeft Rutte ook nu “extra belangstelling voor de opvatting van de staatkundig gereformeerden”.

Partijleider Kees van der Staaij gaf Rutte ‘s middags in zijn eigen toespraak al een idee over welke zaken voor zijn partij belangrijk zijn. Van der Staaij zei dat de SGP Rutte III “krachtig zal blijven aanspreken op een pro-Israëlkoers”. Ook sprak hij zijn zorg uit over “ons doorgeschoten drugsbeleid” en “een steeds verder opgerekte euthanasiepraktijk”. Bij beide laatste punten riep hij coalitiepartijen CDA en ChristenUnie op in het kabinet tegengas te geven “om te voorkomen dat het fanatiek-seculiere gedachtegoed van D66 en niet zelden ook de VVD zijn stempel op het kabinetsbeleid drukt”.