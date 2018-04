Papiertekort bij de Persgroep, Volkskrantbijlage op ander formaat

Mediabedrijf De Persgroep, onder meer eigenaar van kranten als Het Parool, Trouw, de Volkskrant, en AD kampt met een opmerkelijk probleem: door een papiertekort moeten er noodmaatregelen worden getroffen en verschijnen sommige bijlagen op ander formaat en ander papier.

Dit weekend verschijnt de Volkskrantbijlage Sir Edmund op een ander, glanzend papier en formaat. De nieuwe, iets kleinere lay-out zorgt voor een verlies aan woorden van zo’n 10 procent. Hoofdredacteur Philippe Remarque noemt het “even prozaïsch als bizar”; in een commentaar schetst hij de situatie als volgt:

“Ik heb de afgelopen maanden in het bedrijf voorheen ondenkbare zinnen gehoord als ‘Wim vraagt zijn vrienden in Parijs, die hebben misschien wat papier over’ of ‘We hebben een Russische partij op de kop getikt in Zwitserland’. Het lijkt wel oorlog.”

Sir Edmund is niet de enige bijlage die verandert. Ook het weekendmagazine van het AD en de regionale titels van die krant zien er vanaf begin mei iets anders uit. De bijlage wordt vanaf mei niet meer in het Belgische Lokeren, maar in Denemarken gedrukt.

Volgens De Persgroep zou het acute tekort niet te voorzien zijn geweest, omdat het volgt op jaren van overproductie. Bij Trouw en Het Parool verandert er niets.