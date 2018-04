Opnieuw massale demonstratie tegen Orbán in Boedapest

Opnieuw zijn in Hongarije zaterdag tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de onlangs herkozen premier Viktor Orbán. De demonstratie richtte zich vooral op de stevige greep van de autoritaire leider op de media in het land, schrijft Reuters.

De betogers verzamelden zich zaterdag voor het parlementsgebouw in hoofdstad Boedapest. Ze zwaaiden met vlaggen van de Europese Unie en Hongarije en hielden borden vast waarop teksten stonden als “Viktor, geef ons onze democratie terug” en “Wij willen persvrijheid”. Een week geleden gingen ook al tienduizenden demonstranten in Boedapest de straat op om een hertelling van de stemmen te eisen.

Orbán, die aan zijn vierde termijn begint als premier, heeft sinds 2010 zijn controle over de Hongaarse media vergroot. Veel media, zoals weekblad Figyelö, zijn recentelijk in handen gekomen van Orbáns vertrouwelingen. Op Facebook schreven de organisatoren van de demonstraties zaterdag dat de staatsmedia in een “propagandamachine” zijn veranderd.

Volgens de demonstranten is de controle over de media van regeringspartij Fidesz een van de grootste redenen geweest dat de Orbáns rechts-conservatieve partij begin april twee derde van de zetels in het Hongaarse parlement won.

Waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) constateerden kort na de Hongaarse stembusgang dat de parlementsverkiezingen niet eerlijk waren verlopen. Een van de redenen daarvoor was de aard van nieuwsverslaggeving in het land. De media zouden tijdens de campagneperiode op polariserende wijze verslag hebben gedaan. Ook zou zowel de publieke omroep als de commerciële media partijdig hebben bericht over Orbáns partij, concludeerde de OVSE.

Toorn

Net als vorige week richtte de toorn van de betogers zich niet alleen op Orbán en zijn autoritaire stijl van regeren, maar ook op de Hongaarse oppositie. De oppositiepartijen moeten beter samenwerken, vinden de demonstranten. “Het is niet Fidesz die de verkiezingen heeft gewonnen”, zei demonstrant Viktor Mikes (26) tegen Reuters, “het is de oppositie die de verkiezingen verloren heeft.”

De relatie tussen EU-lid Hongarije en de overige lidstaten verslechtert al jaren. De Europese Commissie maakt zich zorgen over het beknotten van de rechtstaat en de persvrijheid in Hongarije onder Orbán.