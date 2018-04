Alweer twaalf jaar geleden werd de partij door een groep gefrustreerde lobbyisten opgericht. Inmiddels voelt een groeiende groep kiezers zich aangetrokken tot hun verzet tegen het ‘compromisme’. Wie zijn deze kiezers en stemmen zij behalve voor zetels ook voor macht? Je hoort het, in deze aflevering van Haagse Zaken.

