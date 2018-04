Marcellus Caesar

Nu Arsène Wenger eindelijk stopt bij Arsenal hoop ik zo dat de Londense club Marcel Keizer als trainer benoemt en dat hij The Gunners volgend seizoen keihard kampioen van de Engelse Premier League maakt. En dit allemaal op voorspraak van Dennis Bergkamp, die al een week ligt te gieren van het lachen in zijn Gooise villa. Niet alleen om de 25.000 euro die Ajax hem maandelijks braaf moet betalen, maar vooral om de sportieve en bestuurlijke crisis waarin zijn oude club inmiddels verkeert. Tien punten achter op PSV en afgelopen weekend kinderlijk vernederd in het cruciale kampioensduel in Eindhoven. Ook Dennis’ telefoon loopt over van de hilarische Edwin van der Sar-filmpjes en vrolijke Marc Overmars-foto’s. De vroegere Ajax-vedette heeft nooit geweten dat hij zo zou kunnen smullen van ouderwets leedvermaak. Het hardst moest hij lachen om Edwin, die donderdag tegen de NOS als een volbloed plucheklever zei dat hij directeur van Ajax blijft. En dat die Twentse dorpsonderwijzer Erik ten Hag volgend seizoen daar ook nog gewoon de trainer is. Dennis zwijgt ondertussen heel wijs en wenst de Ajax-selectie succes met deze coach, wiens voorbesprekingen langer schijnen te duren dan een gemiddelde speech van wijlen Fidel Castro.

Mijn tip? Uithuilen en opnieuw beginnen. Met een geheel nieuw elftal uiteraard. Behalve de bejaarde Schöne blijft niemand bij Ajax. Iedereen met ambitie vertrekt naar een club die wel Europa in gaat. En de boze supporter die Hakim Ziyech afgelopen zondag een knal gaf, zal de komende jaren smachten naar de fluwelen passes van de bijzondere Marokkaan die dan misschien ook wel in Londen bij Arsenal speelt. Wat leuk en dapper dat de Ajax-directie Hakim zo openlijk gesteund heeft na de aanval van de zwakzinnige hooligan.

Nog een tip? Ik zou die knettergekke trommelzanger Dotan als elftalmotivator benoemen. Ik heb het over die enge beroepsmasturbant, die volgens zijn vaste fan Karel Leegwater niet alleen een prachtig mens en een wereldartiest is, maar ook een voorbeeld voor vele artiesten. Karel is het broertje van de imaginaire leukemiepatiënt Aron, van wie het niet bekend is of hij nog leeft. Dotan is al een tijdje niet meer op ziekenbezoek geweest. Waarom deze oplichter de Ajax-spelers moet gaan oppeppen? Hij kan de club opnieuw op de kaart zetten als sociaal, meelevend en empathisch. En welke speler wil nou niet bij zo’n nobel gezelschap godenzonen horen? Tegenstanders van deze engnek zullen zeggen dat de man één grote leugen is. Maar dat lijkt me binnen de voetbalwereld geen enkel probleem. Dat is eerder een groot voordeel. Dotan zal echter niet meer aangesproken worden door een fan die naast hem in het vliegtuig zit. Waarom niet? Ajax heeft voorlopig niks te vliegen.

Nog een tip? Als perschef van Ajax zou ik de binnenkort werkloze Humberto Tan aanstellen. Hij zal er voor zorgen dat er de komende maanden niet één kritische vraag gesteld wordt door het journaille. Niet aan de directie, niet aan de technische staf en zeker niet aan de zeer bekwame raad van commissarissen. Alleen kabbelbabbeljournalistiek waar de RTL-presentator zelf zo beroemd mee geworden is wordt nog getolereerd binnen de club die vroeger stijf stond van de harde humor en de vrolijke Amsterdamse brutaliteit. Dus alleen nog vragen over de successen van de club. Bijvoorbeeld over de nieuwe roltrappen en over het restaurant naast de spelerstunnel waar succesvolle zakenmensen hun relaties kunnen pijpen. Zeker met dat vreethoekje heeft Ajax toch nog iets moois bereikt dit seizoen. Ik wil de staf daarmee hartelijk feliciteren.

Maar toch nog even terug naar de toekomstige Arsenaltrainer Marcel Keizer. Wat gun ik die man een succes. Inderdaad een Brits kampioenschap en daarna ook nog de Champions League. En dan mag je alleen maar hopen, bidden en smeken dat die finale in Amsterdam gespeeld wordt. In de Johan Cruijff Arena. En dat hij een beleefd gesprekje aanknoopt met zijn opvolger Ten Hag, die hij aan het eind van het gesprek succes wenst in de nacompetitie. Dan ben ik als Ajax-supporter gelukkig. Zielsgelukkig zelfs.