Kabinet: betere samenwerking tegen cyberaanvallen

Nederland moet zich beter wapenen tegen cyberaanvallen die de nationale veiligheid bedreigen. De overheid en het bedrijfsleven moeten daarom beter samenwerken om dergelijke aanvallen te voorkomen. Dat stelt minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) in de vrijdag gepresteerde Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA), een aanpak om digitale veiligheid te verbeteren.

Hoewel Nederland beschikt over “een uitstekende uitgangspositie om de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren”, blijft de dreiging vanuit beroepscriminelen groeien, aldus de minister.

“Niet alleen het aantal landen dat digitale aanvalscapaciteiten ontwikkelt neemt toe, de ingezette aanvallen worden ook steeds complexer.”

Grapperhaus stelt in de nieuwe Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) dat door fors te investeren in de digitale veiligheid, cybercriminelen buiten de deur blijven. In het regeerakkoord sprak de coalitie af om jaarlijks 95 miljoen euro uit te trekken voor cyberveiligheid. Dat geld wordt onder andere ingezet om meer personeel aan te nemen bij de veiligheidsdiensten en betere ICT-voorzieningen aan te schaffen om cyberaanvallen tegen te gaan.

Bedrijven en burgers

Hoewel volgens de minister 100 procent veiligheid niet realistisch is in het digitale domein, pleit hij ervoor dat grote bedrijven kleine bedrijven gaan helpen om hun digitale veiligheid op orde te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door het delen van informatie over dreigingen.

Ook komt er een speciale wet die bedrijven in gevoelige sectoren zoals inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Defensie en Rijkswaterstaat verplicht hun beveiliging aan hogere standaarden te laten voldoen. Om ervoor te zorgen dat deze bedrijven betrouwbare cybersecuritybedrijven in de arm nemen, wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van certificering zodat duidelijk is welke partijen daarvoor betrouwbaar zijn.

Ook wordt er geïnvesteerd om burgers voor te lichten over cyberveiligheid. “Mensen zijn dan bekend met de grootste risico’s en belangrijkste maatregelen”, aldus Grapperhaus.