Zes jaar en tbs geëist voor dodelijke steekpartij in metro

Justitie heeft vrijdag zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 27-jarige man die ervan wordt verdacht in de zomer vorig jaar een man te hebben doodgestoken in de metro van Amsterdam. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) ging het om een willekeurig slachtoffer.

De 38-jarige man werd tijdens het spitsuur in lijn 53 richting Gaasperplas gestoken, toen de metro stopte bij halte Venserpolder. Op camerabeelden is volgens justitie te zien hoe de man, volgens de Amsterdamse zender AT5 Philip O., een mes tevoorschijn haalt en het slachtoffer steekt. Na de steekpartij vluchtte de verdachte weg maar het lukte de politie de man aan te houden. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

De twee hadden voor de aanval geen contact gehad en er zou geen sprake zijn geweest van een conflict. Ze waren ook geen bekenden van elkaar, aldus het OM. De verdachte ontkent betrokken te zijn bij de steekpartij.

Onderzoek

De verdachte zat in een psychiatrische afdeling van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam maar was ten tijde van de aanval op verlof. Omdat hij weigert te verklaren heeft justitie de man laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum. Deskundigen concludeerden dat hij aan psychoses lijdt en verminderd tot volledig ontoerekeningsvatbaar is. De strafeis valt daardoor lager uit.

Naar aanleiding van het incident deed het ziekenhuis waar de man was opgenomen, een melding. De Inspectie Gezondheidszorg onderzoekt hoe het kan dat de man verlof heeft kunnen krijgen, maar dat onderzoek is nog niet afgerond.