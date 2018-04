Verslavingszorg waarschuwt voor toegankelijkheid medicijnen

De Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde (VVGN) waarschuwt vrijdag voor de toegankelijkheid van verslavingsmedicatie. Verschillende medicijnen die gebruikt worden in de verslavingszorg zijn de afgelopen tijd niet leverbaar geweest, of zijn binnenkort zelfs niet meer beschikbaar. Dat meldt de brancheorganisatie in het programma Nieuwsuur.

De VVGN heeft een brief laten uitgaan naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarin de ontwikkeling “zeer zorgwekkend” wordt genoemd. Volgens de brancheorganisatie kan een medicatietekort levensgevaarlijk zijn voor verslaafden, vooral wanneer zij afhankelijk zijn van alcohol. Doordat er weinig of duurdere alternatieven beschikbaar zijn, kunnen mensen opnieuw gaan drinken.

Niet meer verkrijgbaar

Het gaat onder meer om de veelgebruikte middelen disulfiram, chloordiazepoxide en lorazepam. Een deel daarvan valt weg of is duur, oordeelt de VVGN. Doordat de grondstof niet meer leverbaar is, valt het ontwenningsmiddel Refusal binnenkort weg. Antabus, nu nog een duurder alternatief, is binnenkort waarschijnlijk ook niet meer te krijgen.

Refusal en Antabus zijn twee middelen die worden gebruikt om alcoholverslaafden te ondersteunen bij het stoppen met drinken. Volgens de brancheorganisatie staken farmaceutische bedrijven vaak de productie van dergelijke medicatie omdat er te weinig vraag naar is.

De VVGN wil dat de minister een leveringsgarantie laat opnemen in contracten met farmaceutische bedrijven. Ook moet ervoor worden gezorgd dat patiënten niet bij hoeven te betalen voor duurdere medicijnen wanneer goedkope varianten niet meer beschikbaar zijn.

Al langer tekorten

De zorg om geneesmiddelentekorten in Nederland bestaat al langer. In 2016 registreerde apothekersorganisatie KNMP al dat steeds meer medicijnen minimaal 14 dagen niet beschikbaar zijn. Dat tekort liep sindsdien verder op.