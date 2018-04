Twee Nederlanders vast na mislukte plofkraak

Twee Nederlanders zitten vast in Duitsland omdat zij begin deze week mogelijk betrokken waren bij een plofkraak. Zij werden in Dortmund aangehouden, meldt de Nederlandse politie vrijdag.

“Meerdere daders” reden volgens de politie afgelopen dinsdag vroeg in de ochtend naar het plaatsje Castrop-Rauxel waar ze een pinautomaat wilden opblazen. Tijdens de plofkraak werden ze door iemand gestoord. Ze sloegen op de vlucht, volgens Duitse media in een Audi. Speciale eenheden van de politie hielden later in Dortmund drie verdachten aan. Twee daarvan zijn “vermoedelijk daadwerkelijk betrokken geweest bij de plofkraak”. Zij zitten in voorlopige hechtenis.

Daarmee is volgens de politie mogelijk “een slag gemaakt” in de aanpak van plofkraken. Al langer werken Nederlandse en Duitse autoriteiten samen de roofpraktijk tegen te gaan. Volgens de Nederlandse politie heeft dit geresulteerd in de aanhouding, maar een woordvoerder wil verder nog niets over de zaak zeggen.

Doorzoekingen in Nederland

Na de aanhoudingen deed de politie in Nederland op meerdere plaatsen doorzoekingen. Daarbij troffen agenten gasflessen, contant geld en een wapen aan. Er wordt gekeken of de twee verdachten betrokken zijn geweest bij andere plofkraken. De Nederlandse politie wil verder ook niets zeggen over de daders en het onderzoek, maar sluit meer aanhoudingen niet uit.

Al jarenlang is in Nederland en Duitsland een Audi-bende actief. Zover bekend bestaat de groep uit enkele honderden voornamelijk Nederlandse Marokkanen die in Nederland geldautomaten opblazen, of in Audi’s de grens oversteken om in Duitsland plofkraken te plegen. In 2016 werd een lid in Aken veroordeeld tot meer dan vier jaar cel.