Trainer Arsène Wenger stopt na 22 seizoenen bij Arsenal

Arsène Wenger stopt aan het einde van dit seizoen als trainer bij Arsenal, zo meldt de Londense voetbalclub vrijdag in een verklaring. Zijn contract, dat tot de zomer van 2019 liep, wordt een jaar eerder beëindigd. De club laat weten dat er nog gesproken wordt over wie Wenger gaat opvolgen.

Wenger is sinds oktober 1996 trainer van The Gunners. In die periode werd hij driemaal landskampioen en won hij zeven keer de Engelse beker. De laatste jaren nam de druk op de 68-jarige trainer toe na uitblijven van succes.

Momenteel staat Arsenal zesde in de Premier League. Zondag werd voor de elfde keer dit seizoen verloren van Newcastle United, waardoor er alleen nog uitzicht is op de Champions League als de Londense club erin slaagt de Europa Leauge te winnen.

Verklaring Wenger

Wenger schrijft in zijn verklaring dat er bij de beslissing om op te stappen niet over één nacht ijs is gegaan.

“Na een zorgvuldige afweging en meerdere gesprekken binnen de club, is het volgens mij het juiste moment om aan het einde van het seizoen op te stappen. (…) Ik ben dankbaar dat ik het voorrecht heb gehad deze mooie club zo lang te mogen leiden.”

In de verklaring bedankt Wenger de spelers, de clubleiding, de technische staf en de fans voor zijn jaren bij Arsenal.

Overigens is Wenger niet de langstzittende trainer aller tijden bij een Engelse voetbalclub. Fred Everiss was tussen 1902 en 1948 maar liefst 46 jaar de (assistent-)trainer van West Bromwich Albion.