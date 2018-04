Topman Air France verbindt eigen lot aan loonvoorstel

Bestuursvoorzitter Jean-Marc Janaillac van luchtvaartmaatschappij Air France-KLM verbindt zijn lot aan een consultatie van het personeel over een voorgestelde loonsverhoging bij Air France. Stemt een meerderheid van het bedrijf tegen, dan stapt hij op. Dat kondigde hij vrijdagmiddag aan tijdens een persconferentie, in Parijs.

Met het voorstel hoopt Janaillac een eind te maken aan het voortdurende conflict met de vakbonden bij Air France. Na negen stakingsdagen is nog altijd geen zicht op overeenstemming over een loonsverhoging. De staking heeft het bedrijf, volgens de directie, inmiddels 220 miljoen euro gekost. Voor volgende week hebben de bonden opnieuw twee stakingsdagen afgekondigd.

Nu Air France er financieel beter voorstaat, zeggen de vakbonden dat het personeel daarvan moet meeprofiteren. De bonden wilden oorspronkelijk 6 procent loonsverhoging in 2018, als compensatie voor de jaren waarin hun salaris gelijk is gebleven. Afgelopen week schroefden ze die eis terug naar 5,1 procent.

Minder rendabel dan KLM

Maar dat is de directie nog steeds te veel. Air France is minder rentabel dan vergelijkbare maatschappijen en draagt minder dan KLM bij aan het groepsresultaat van het Frans-Nederlandse bedrijf. Air France is bereid 7 procent loonsverhoging te accepteren, maar gespreid over vier jaar en zonder nieuwe onderhandelingen.

Voorwaarde voor deze loonsverhoging is dat het operationeel resultaat van Air France niet onder de 200 miljoen komt. Dat zou met nog meer stakingsdagen volgens analisten lastig kunnen worden.

„Mijn persoonlijke toekomst is niets vergeleken bij wat er bij Air France op het spel staat”, zei Janaillac (64). Omdat bij iedere stakingsdag slechts een minderheid van het personeel zich afmeldt, gokt hij erop dat de medewerkers akkoord gaan. Zo omzeilt hij de bonden. Hoewel de bonden zich er de laatste tijd over beklaagden dat Janaillac „onzichtbaar” was, ligt de meer consensusgerichte topman goed bij een groot deel van het personeel.

Personeel van Air France kan vanaf volgende week tot begin mei stemmen. De stemming heeft geen formele rechtsgeldigheid.