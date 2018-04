Toch stukken opgesteld over schrappen dividendbelasting

Tijdens de kabinetsformatie vorig jaar zijn toch documenten opgesteld waarin de veel bekritiseerde afschaffing van de dividendbelasting werd behandeld. Dat blijkt uit een brief van het ministerie van Financiën in antwoord op een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van bestuur) van twee onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, waarover Trouw bericht. In de brief wijst het ministerie het verzoek van de onderzoekers af om de stukken te openbaren, die onder meer gaan over de opbrengst, de functie en de afschaffing van de belasting.

De onderzoekers zijn in beroep gegaan tegen de afwijzing, bevestigt een woordvoerder van het ministerie tegenover NRC. Omdat “de zaak onder de rechter ligt” geeft Financiën op dit moment geen verdere toelichting en verwijst naar de openbare brief over het Wob-verzoek.

Het schrappen van de heffing voor internationale beleggers door het huidige kabinet is omstreden, de belasting leverde de schatkist jaarlijks 1,4 miljard euro op. Het kabinet verdedigt het besluit met het argument dat Nederland hiermee een concurrerend vestigingsklimaat voor multinationals schept en grote bedrijven beter beschermt tegen vijandige overnames. Het besluit van Unilever in maart het hoofdkantoor in Rotterdam te houden, was een steun in de rug voor Rutte. Tegenstanders vinden dat het kabinet hiermee buitenlandse investeerders “een cadeautje” geeft.

Tijdens het debat over het regeerakkoord afgelopen november spraken verschillende partijen hun verbazing uit dat er in het formatiedossier, waarin alle stukken zitten die de formerende partijen bespreken aan de onderhandelingstafel, geen notities zitten over de afschaffing van de dividendbelasting. Zowel D66-leider Pechtold als premier Rutte zeiden dat ze zich niet herinnerden dat er memo’s over waren.

Financiën wijst openbaarmaking af wegens vertrouwelijkheid informatie

Uit de brief van Financiën blijkt dat er verschillende stukken gerelateerd zijn aan de afschaffing van de dividendbelasting. Het gaat om stukken die voor de kabinetsformatie zijn opgesteld, notities, e-mails en adviezen voor de minister en staatssecretaris. Het ministerie wijst het verzoek van openbaarmaking om een aantal redenen af: in een aantal stukken zouden persoonlijke standpunten niet te onderscheiden zouden zijn van officieel beleid, andere stukken bevatten vertrouwelijke en concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie en politiek gevoelige informatie van een ander land of van de formerende partijen.

Openbaarmaking daarvan doet volgens het ministerie “afbreuk aan de bescherming van de noodzakelijke vertrouwelijkheid waarin de informatiebesprekingen en -onderhandelingen plaatsvinden en de daaraan deelnemende partijen hun standpunten moeten kunnen bepalen”.