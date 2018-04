Ook – of eigenlijk vooral – de media die er ten tijde van haar zelfmoordpoging nog zo verontwaardigd over deden dat de makers van haar realitysoaps ‘Barbie’ naar de rand van het ravijn hadden gescript, pakten deze week groot uit over de abortus die Samantha de Jong al dan niet had ondergaan. RTL Boulevard maakte er eerder met de onderzoeksjournalisten van RTL Nieuws een zaak van dat Samantha de Jongs medisch dossier door tientallen daartoe onbevoegde medewerkers van het HagaZiekenhuis was bekeken. Nu berichtte Boulevard op de website over alweer de tweede abortus in ‘relatief korte tijd’.

De website van De Telegraaf, dat het nieuws woensdag eerst groot bracht op basis van een anonieme bron – ‘De ene dag was ze totaal in de wolken en zei ze dat een mondje meer om te voeden het verschil niet zou maken om vervolgens de dag erop tot de conclusie te komen dat het beter was om het weg te halen’ – interviewde later haar beste vriendin Kimberley. Die was mee naar de Gynaikon-kliniek in ‘het verre Roermond’, waar ze naartoe waren gegaan omdat ze dachten dat de media dan niet zouden komen.

Kimberley zei: „Ze heeft helemaal geen abortus laten plegen, ze heeft alleen een spiraaltje laten zetten.”

Later kwam er weer een update, een definitieve, na overleg met ‘een bron van het weekblad Story’ die op basis van ‘bronnen in geschrift en audio’ bewijzen had van ‘Barbies droevige stap’.

Case closed, rust in de tent, denk je dan.

Maar het nieuws was nog maar net niet meer trending of SBS Shownieuws kwam met een update over weer een nieuwe kwestie: ‘weer’ een uitgelekte sekstape van Barbie met haar ex Rolf, die daar bij het radiostation Den Haag FM complimenten voor in ontvangst nam – „Zag er goed uit, pik!” – wat dan weer was gestreamd door GeenStijl.

Presentator Mark Labrand van SBS Shownieuws confronteerde Barbie en citeerde: „Waarom wil je iemand kapotmaken nu het eindelijk beter met me gaat? Ze zien je liever naar de afgrond gaan, maar dat gaat nooit meer gebeuren.”

Op eigen gezag voegde hij eraan toe dat Barbie nog steeds werkt aan haar herstel na haar zelfmoordpoging en dat het ‘gelukkig’ beter met haar gaat.

Ik ben Mark Labrand niet, en ook geen arts of psycholoog maar is het in dit specifieke geval misschien niet beter als we dat leven weer gaan scripten? Beter voor haar, maar vooral ook voor de nieuwsconsument voor wie het op deze manier wel erg veel wordt.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.