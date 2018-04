De zichtbare dood van de grote grazers

Komende woensdag verschijnt een rapport over de Oostvaardersplassen, waarin aanbevelingen worden gedaan voor de toekomst: bijvoeren of niet? Voor de kadavers op deze foto’s komt die beslissing te laat: zij behoren tot de pakweg drieduizend dieren die deze winter zijn doodgegaan. Enkele honderden stierven een natuurlijke dood, de overige grazers waren zo verzwakt dat ze zijn afgeschoten. Staatsbosbeheer nodigde deze week fotografen uit – onder meer NRC-fotograaf Olivier Middendorp – om de dode dieren in beeld te brengen en te laten zien dat ze onderdeel zijn van de levenscyclus in het gebied: vossen, roofvogels en maden doen zich nu tegoed aan het vlees van de dode dieren.

Een impressie uit de Oostvaardersplassen, afgelopen week: over het afschieten (onder andere van een ten dode opgeschreven kreupel hert), de sporen van een dodelijke winter en de overlevers.