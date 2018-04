NVWA: toegevoegd water moet op etiket vlees en vis

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verplicht de vis- en vleeswarenindustrie uiterlijk 10 juli aan te geven of water aan hun product is toegevoegd. Als vleeswaren of vis in gewicht voor meer dan vijf procent uit toegevoegd water bestaan, moet dat op het etiket staan. De NVWA bevestigt dit vrijdag aan de Volkskrant, die na een steekproef aantoonde dat Nederlandse producenten zich daar nu niet aan houden.

Europese regels verplichten al sinds 2014 water als ingrediënt op een etiket te vermelden, maar veel producenten doen dat niet. Het consumentenprogramma Keuringsdienst van Waarde onthulde in 2015 al dat in sommige verpakkingen met pangasiusfilet de vis tussen de 20 en 50 procent toegevoegd water bevatte.

Producenten voegen water toe aan hun product om het te verzwaren, waardoor het product in de supermarktschappen meer oplevert. Dit is in principe niet verboden, zolang het maar op de verpakking wordt aangegeven zodat consumenten weten wat ze in huis halen.