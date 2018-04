Noord-Korea kondigt aan te stoppen met rakettesten

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft via het staatspersbureau KCNA bekendgemaakt per 21 april te stoppen met nucleaire testen en rakettesten. Ook wordt een nucleaire testinstallatie in het noorden van het land stopgezet.

Volgens Kim Jong-un zijn er geen tests meer nodig, omdat Noord-Korea nu nucleaire wapens heeft. Met het stoppen van de tests moet vrede op het Koreaanse schiereiland en economische groei bewerkstelligd worden, melden de Noord-Koreaanse staatsmedia volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Er zijn al jarenlang internationale sancties van kracht tegen Noord-Korea vanwege het nucleaire programma.

In mei of juni staat er een ontmoeting gepland tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider. Trump zei vorige maand al dat Noord-Korea had beloofd te stoppen met rakettests in aanloop naar die ontmoeting en een Zuid-Koreaanse delegatie zei na een bezoek aan Noord-Korea dat het land zegt bereid te zijn tot ontmanteling van kernwapens.

Maar afgelopen week dreigde Trump de top niet door te laten gaan als de VS verwachten dat het geen succes zal worden. Ook kondigde hij aan weg te lopen tijdens het gesprek met Kim als hij merkt dat het onderhoud niets oplevert.

In aanloop naar de historische top tussen de Amerikaanse president en de Noord-Koreaanse leider had de beoogde Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in het paasweekeinde in het geheim een ontmoeting met Kim Jong-un. Hij was toen nog directeur van de CIA.

Volgende week op 27 april heeft Kim Jong-un ook een ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Ze zien elkaar dan in het grensdorp Panmunjom.

De laatste raketproef van Noord-Korea was eind november vorig jaar. Toen werd met succes een intercontinentale ballistische raket getest en meldde Kim Jong-un dat zijn land ‘een complete kernmacht’ was geworden die het volledige grondgebied van de VS kan raken.

Rond de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea namen de door alle rakettests sterk opgelopen spanningen tussen de VS en Noord-Korea af en werd de basis gelegd voor betere betrekkingen tussen beide landen.