Muziekproducent en dj Avicii (28) dood gevonden

De Zweedse muziekproducent en voormalig dj Tim Bergling, beter bekend onder zijn artiestennaam Avicii, is overleden op 28-jarige leeftijd. Hij is dood gevonden in de stad Muscat in Oman. Dat meldt persbureau AP op basis van een verklaring van manager Diana Baron. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

Avicii scoorde wereldwijde hits als Hey Brother, Wake Me Up! en Le7els, dat in 2011 zijn grote doorbraak betekende. Wake Me Up! (2013) werd een nummer-één-hit in meer dan twintig landen. Hij won twee MTV Music Awards, een Billboard Music Award en werd twee keer genomineerd voor een Grammy. In 2016 kondigde hij aan te stoppen met optreden.

Bergling was een van de meest populaire dj’s van zijn tijd, vergelijkbaar met de populariteit van Tiësto en Armin van Buuren. In 2012 en 2013 riep DJ Mag hem uit tot de op twee na beste dj ter wereld. Hij vulde met zijn shows de grootste stadions. In 2017 kwam een documentaire over hem uit, Avicii: True Stories onder regie van Levan Tsikurishvili.

In 2014 moest Bergling al enkele optredens afzeggen wegens gezondheidsproblemen. Hij moest zijn galblaas en blinde darm laten verwijderen. Mede als gevolg van excessief alcoholgebruik leed hij aan acute alvleesklierontsteking.

In 2013 bracht Avicii zijn debuutalbum True uit, in 2015 volgde een tweede studio-album Stories. Zijn laatste ep bracht hij uit in augustus 2017, genaamd Avīci (01) . Hiervoor werd hij enkele dagen geleden nog genomineerd voor een Billboard Music Award.

