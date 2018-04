Mogen werkgevers mensen met een beperking onder het minimumloon betalen?

Ja, vereenvoudig de regelingen voor werkgevers, dat biedt meer kansen op werk

Voor „meer kansen op duurzaam werk” voor mensen met een arbeidsbeperking „is een eenduidig instrumentarium voor werkgevers nodig. Het kabinet kiest daarbij voor loondispensatie.” Dat „wordt al jaren in de Wajong toegepast.” Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken, VVD) in een notitie

Ja, banen zijn voor werkgevers alleen rendabel als ze slechts betalen voor geleverde productiviteit

De werkgever moet niet meer betalen „dan de productiviteit van de werknemer. Dat is voor alle werknemers het geval en alle werknemers worden gelijk en volwaardig behandeld. Ondernemingen moeten de loonkosten van hun werknemers verdienen met datgene wat de medewerkers produceren. Anders zijn de banen niet duurzaam.” VNO-NCW, MKB Nederland, LTO in een ‘position paper’

Het voorgestelde loondispensatiesysteem levert geen banen op

Er zijn positieve en negatieve werkgelenheidseffecten die je tegen elkaar kunt wegstrepen. „Als ik er een cijfer op zou plakken is het effect ongeveer nul.” CPB-onderzoeker Patrick Koot in NRC

Nee, het kabinetsplan pakt nadelig uit voor de inkomens van arbeidsbeperkten

„Door de regels van de bijstand ook op mensen met een arbeidsbeperking toe te passen, krijgen zij te maken met de vermogens- en partnertoets. Wie een beetje geld heeft gespaard moet dit eerst opeten en krijgt pas daarna aanvulling op het salaris.” Pensioensparen wordt onmogelijk. FNV-vicevoorzitter Kitty Jong op fnv.nl

Nee, de nieuwe regeling verschuift de bureaucratische last naar toch al kwetsbare werknemers

„Met deze plannen komt er een enorme bureaucratische last op ons af. (…) Mijn handicap kan ik niet uitzetten, maar u kunt wel deze plannen van tafel halen.” Amber Bindels van actiegroep Wij Staan Op! in Nieuwsuur

Wil je arbeidsbeperkten aan werk helpen, hou dan de sociale werkplaatsen open

De sociale werkplaatsen hebben kennis, ervaring en werkplekken die nu dreigen te verdwijnen. „De bestaande infrastructuur van kennis en arbeidsplaatsen brokkelt daardoor af, terwijl de nieuwe nog niet is opgebouwd.” Ook constateert de SER „dat het aantal plekken nieuw beschut werk ernstig achterblijft bij de verwachtingen.” Mariëtte Hamer, SER-voorzitter, in een SER-rapport

Kwestie in kaart, een zaterdagse rubriek in de bijlage Opinie & Debat, is een visuele weergave van verschillende argumenten rond een actuele kwestie. Zelf een ‘mattermap’ maken? Ga naar www.mattermap.nl