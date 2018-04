Meer vrouwen dan ooit in Time top-100

De jaarlijkse lijst met de honderd meest invloedrijke personen van het Amerikaanse tijdschrift Time is dit jaar in veel opzichten anders dan voorheen. Allereerst staan er dit jaar 45 vrouwen op de lijst, meer dan ooit tevoren.

Ook staan er meer mensen van onder de veertig op dan ooit - met als jongste de 14-jarige actrice Millie Bobby Brown, bekend van de Netflix-hitserie Stranger Things.

Geen meting van macht

In de Time 100, voor het eerst gepubliceerd in 1999, staan ieder jaar wereldleiders, topmannen, politici, wetenschappers, artiesten, acteurs en andere invloedrijke mensen. De redacteuren van het blad stellen de lijst op.

Bijzondere gastauteurs, die vaak zelf ook in de Time 100 hebben gestaan, mochten deze keer een tekst schrijven over een van de personen op de lijst. Zo heeft oud-president Barack Obama, die met elf keer het vaakst op de lijst stond, zich laten inspireren door de studenten die de schietpartij op de school in Parkland, Florida, hebben overleefd. De studenten voerden na het bloedbad op hun school de protesten aan tegen de verkoop van wapens in de VS. Obama schrijft:

“De Parkland-studenten hebben geen lobbyisten of grote budgetten voor advertenties zoals hun tegenstanders. [...] Maar ze hebben de kracht die zo vaak inherent is aan de jeugd: om de wereld als nieuw te zien. De kracht om erop aan te dringen dat Amerika beter kan zijn.”

De Noord-Koreaanse vluchteling en schrijver Lee Hyeon-seo, die nu in Zuid-Korea woont, schrijft over Kim Jung-un. Ze noemt hem “de gevaarlijkste persoon op deze planeet”. Ook Donald Trumps naam prijkt op de lijst van Time. De Republikeinse oud-presidentskandidaat Ted Cruz prijst diens prestaties: “President Trump doet waar hij voor gekozen is: het status quo verstoren.”

#MeToo

De zwarte activiste Tarana Burke is één van de 45 vrouwen op de lijst. Burke, zelf slachtoffer van seksueel geweld, begon de term MeToo zo’n tien jaar geleden te gebruiken. “Het is opwindend dat zo’n krachtige stem eindelijk doorbreekt”, schrijft actrice en activiste Gabrielle Union. Ook Jennifer Lopez, Nicole Kidman en Oprah Winfrey komen voor op de lijst.

Afgelopen jaar verkoos Time de ‘Silence Breakers’, ofwel de verbrekers van de stilte, al tot ‘Time Person of the Year’. Het blad doelde daarmee op de #MeToo-beweging en op alle mensen die zich uitspraken tegen seksuele intimidatie en machtsmisbruik.

Zanger Elton John schrijft over de Britse prins Harry, zangeres Adele over Rihanna, Microsoft-oprichter Bill Gates over tennisser Roger Federer, IMF-baas Christine Lagarde over de Franse president Emmanuel Macron en de Russische miljardair en tech-investeerder Joeri Milner over Tesla-baas Elon Musk. Een andere opvallende naam op de lijst is Chadwick Boseman, die de hoofdrol speelt in de Marvel-superheldenfilm Black Panther.