Meer dan honderd arrestaties bij protesten Armenië

Bij protesten in de Armeense hoofdstad Jerevan zijn vrijdag meer dan honderd demonstranten opgepakt. Dat melden lokale media. Het is al meer dan een week onrustig in het land sinds duidelijk is dat voormalig president Serzj Sarkisian de nieuwe premier wordt. Sindsdien zijn duizenden mensen de straat opgegaan.

Verspreid door de stad blokkeren demonstranten het verkeer. Volgens EVN Report zijn inmiddels al ruim 180 mensen gearresteerd. De protesten worden aangevoerd door oppositieleider Nikol Pasjinjan. Demonstranten willen dat de premier, die vanaf 2008 tien jaar lang president was, vertrekt.

Vorige maand verkoos het parlement van de voormalig Sovjet-republiek oud-premier Armen Sarkisian - overigens geen familie van Serzj Sarkisian - als nieuwe president. Maar bij een referendum in 2015 besloot de bevolking bij een referendum om een groot deel van de macht van de president over te dragen aan de premier. Het presidentschap werd daarmee voornamelijk een ceremoniële functie. Nu Serzj Sarkisian premier is, heeft de oud-president dus weer de touwtjes in handen.

President roept op tot dialoog

President Sarkisian riep donderdag op tot dialoog om zo “de beste oplossing voor de huidige situatie te vinden”. Volgens persbureau Reuters waren in de avond zo’n vijftienduizend demonstranten te vinden op het centrale plein van Jerevan.

Bekijk beelden van de arrestaties in Jerevan:



Politieagenten zijn druk in de weer om de blokkades op te breken en activisten te arresteren. Volgens de politie maken demonstranten zich schuldig aan “verstoren van de openbare orde”. Ook in de tweede stad van het land, Gjoemri, wordt gedemonstreerd.