Luxemburgse politie schiet Nederlander dood

De Luxemburgse politie heeft op 11 april een Nederlandse man doodgeschoten nadat hij op agenten probeerde in te rijden. Dat bevestigt het Luxemburgse Openbaar Ministerie.

De 51-jarige Nederlander ontvluchtte een politiecontrole in Bonnevoie, een buurt ten zuidoosten van de stad Luxemburg. Hij negeerde een stopteken en probeerde vervolgens in te rijden op politieagenten, die uit zelfverdediging schoten. De man werd geraakt en reed tegen een boom aan. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het onderzoek van de Luxemburgse politie loopt nog. Er is ook een onderzoek gestart naar de inzet van het dienstwapen. De Nederlander was een bekende van de Luxemburgse autoriteiten, zegt het OM: hij had diverse verkeersovertredingen op zijn naam staan en een rijverbod. De Nederlander woonde in Duitsland.