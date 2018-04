Leer je doelen te behalen van deze doeltreffende man

Ooit een doel gehad en jammerlijk gefaald? Bijvoorbeeld om een bepaalde functie te bereiken, maar na jaren toewijding te worden afgewezen? Vijf kilo afvallen, maar in plaats daarvan vijf aangekomen? Getrouwd met een visioen van een prachtige toekomst, maar geëindigd in een pijnlijke scheiding?

Goed nieuws, zegt de Amerikaanse productiviteitsgoeroe en bestseller-auteur Michael Hyatt. Want dan heb je voldoende lesmateriaal om je toekomstige doelen wél te halen. Een van de krachtigste strategieën daartoe is namelijk het analyseren van onze vroegere fouten, om de lessen te destilleren en – niet onbelangrijk – die te implementeren.

Als we ons werk en ons leven naar een hoger plan willen tillen, moeten we leren stil te staan bij onze teleurstellingen, stelt Hyatt in zijn nieuwste boek, Your Best Year Ever. Bij onze gevoelens van spijt, van schaamte wellicht. Want, zegt hij, „we bewegen vaak zo snel weg van die pijn dat we er geen voordeel uithalen. Dat is een grote fout.”

Het prettige van Hyatt, oud-topman uit de uitgeefwereld, is dat hij na zo’n observatie meteen de vier praktische stappen uittekent om een fout te vertalen naar een verbetering. Daarmee onderscheidt hij zich van het gros van de adviesboeken, waarin regelmatig driekwart van de pagina’s gaat over hoe dingen níet moeten en slechts een kwart (of minder) over hoe dan wél.

Bij Hyatt, een energieke zestiger die tegenwoordig een succesvol bedrijf voor (online) coaching leidt, ligt die verhouding andersom. Bovendien maakt hij zijn tips heel concreet. Hij adviseert bijvoorbeeld om niet minder dan zeven, maar niet meer dan tien doelen per jaar te stellen. Te weinig, en je komt niet uit je stoel. Te veel en je raakt overweldigd.

Ook onthult hij trucs om deze doelen op te breken en er dagelijks aan te werken. Maak er bijvoorbeeld een spelletje van: markeer op een kalender de dagen dat je aan je doel hebt gewerkt, of een bepaalde gewoonte (hardlopen, vroeg slapen, je partner een compliment geven) hebt uitgevoerd. Probeer telkens je persoonlijke record van aaneengesloten succesdagen te verbeteren.

Gratis trui



Michael Hyatt: Your Best Year Ever. Baker Publishing Group, 272 blz. € 22,99 Your Best Year Ever. Baker Publishing Group, 272 blz. € 22,99 ●●●●●

Ook zijn sommige passages uit Your Best Year Ever nodeloos uitgesponnen. De indruk ontstaat dat Hyatt soms iets te effectief is in het aftikken van zijn doelen, zoals het publiceren van zijn vijfde boek in vijf jaar tijd (waaronder een gratis e-book). Was het bijvoorbeeld een kwestie van mooie vormgeving om citaten uit te lichten en af te drukken op een complete bladzijde? Of was het snelle opvulling – welgeteld 20 pagina’s, bijna 10 procent van de hoofdtekst.

Voor een aantal lezers zal het meest storende echter zijn dat Your Best Year Ever bij vlagen leest als een advertorial voor de coachingsproducten van Michael Hyatt & Company. Zo is er de Full Focus Planner™, een door hem ontworpen agenda om iedere dag vooruitgang te boeken met je doelen. En dan zijn er nog de online trainingen van Hyatt: Free to Focus™, 5 Days to Your Best Year Ever™ en Best Year Ever Activation Workshop™. Die laatste is zijn toptraining, waarbij de deelnemers naast het online programma ook drie keer mogen meedoen aan een live workshop van Hyatt. Kosten: 10.000 dollar. Gratis trui inbegrepen.

Nu kunnen we cynisch doen over dit soort zelfpromotie. Maar we kunnen het model van Hyatt ook bestuderen als voorbeeld van hoe je als ‘persoon met een boodschap’ (en daar zijn er veel van tegenwoordig) zoveel mogelijk mensen bereikt én tegelijkertijd geld verdient. Niet voor niets schreef hij eerder een bestseller over precies dat: Platform (2012).

Coaches als Hyatt trekken zoveel mogelijk volgers met gratis informatie (via YouTube-filmpjes, podcasts, blogs, gratis e-books) en maken die vervolgens warm voor betaalde producten, zoals online trainingsprogramma’s, offline workshops (of een combinatie van die twee) en seminars voor grote zalen.

Bijbelspreuken

Het publiceren van een boek vervult een bijzondere rol bij het bouwen van zo’n platform. Het mes snijdt aan twee kanten: de lezer raakt bekend met andere producten en diensten én de coach in kwestie wint aan gewicht omdat hij of zij een boek heeft geschreven. Het slimme is dat zo’n boek een advertentie is waarvoor de lezer jou geld betaalt.

De motivatie van Hyatt gaat veel dieper dan puur geld verdienen. Het is overduidelijk dat hij bijna net zo sterk in God gelooft (voor wie niet zit te wachten op Bijbelspreuken, wees gewaarschuwd) als in het belang van het behalen van je doelen.

Hij adviseert overigens om op veel meer vlakken doelen te formuleren dan alleen maar werk of geld. Your Best Year Ever begint met een lijst van tien ‘domeinen’ waar je aan moet denken, waaronder relaties, gezondheid en spiritualiteit. Want ieder domein beïnvloedt alle anderen: „Je gezondheid heeft impact op je werk. En werkstress heeft impact op je privéleven.”

Het boek leidt je naar een online test om te kijken hoe je op dit moment scoort op die tien domeinen. Om de resultaten te ontvangen moet je je e-mail invullen. En zo ontvangt Hyatt weer een waardevol adres voor zijn promotiemateriaal. Slim. Van wie kun je nou beter doelen leren te stellen – én te behalen – dan van deze doeltreffende man?