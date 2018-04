Deniel Mykhailenko (14): ‘In mijn vrije tijd leer ik quantummechanica en astrofysica’

Deniel Mykhailenko komt uit Oekraïne. Hij denkt in het Engels en zijn ouders praten Russisch met elkaar. Khalid Amakran Naam: Deniel Mykhailenko (14), Hilversum Zit op: Internationale School, 9th grade Woont met: vader, moeder, tweelingbroer Vader: programmeur bij bol.com Moeder: hoofd operaties bij ebuilders, part of the MediaMonks Group

Zwaartekracht

„Natuurkunde is met afstand mijn favoriete vak. In mijn vrije tijd leer ik quantummechanica en astrofysica. Ik zoek video’s op, stel vragen, leer iets nieuws, stel meer vragen. Ik wilde bijvoorbeeld meer weten over zwaartekracht op quantumniveau. Op grote schaal is zwaartekracht enorm, het houdt planeten bij elkaar. Maar subatomisch is hij juist heel zwak. Dat is een enorm mysterie. Ik wil een PhD halen in quantummechanica en astrofysica en daarna verder in theoretische natuurkunde.”

Verhuisd

„Zeven jaar geleden zijn we naar Nederland verhuisd voor mijn vaders werk. Eerst wilde ik dat niet, nu ben ik er blij mee. Ik vond het niet echt fijn in Oekraïne. In mijn achterhoofd zit nog altijd die sombere sfeer. School was streng en er was maar één lesmethode: de leraar schreef alles op het bord en dat moest je overschrijven en uit je hoofd leren. Ik had ook weinig vrienden. Het is hier veel leuker om met mensen te praten. Mensen delen meer. Ik ben spraakzamer geworden, opener. Nederlands kan ik goed verstaan, niet goed spreken. Ik denk in het Engels. Mijn ouders spreken Russisch met elkaar, dat is de tweede taal in Oekraïne. Russisch begrijp ik ook beter dan ik het spreek. Soms praat mijn moeder tegen mij in het Russisch en antwoord ik in het Engels.”

Diepte

„Mijn broer heeft een vriendin, zelf hoef ik dat niet op dit moment. Ik heb liever goede vrienden dan een relatie. Daten is zo formeel, veel minder relaxt dan praten met een vriend of vriendin. Social media vind ik tijdverspilling. Ik ontleen geen enkel plezier aan het kijken naar de levens van anderen. Het is als bij een ei: de binnenkant is het interessante deel. Als je begint te praten met mensen zie je hun diepte; social media zijn de eierschaal. Gamen vind ik iets anders, dat doe ik elke dag. Bij gamen heb je een competitieve drive. Ik ben verslaafd aan mezelf verbeteren.”

Oorlog

„Ik geniet van het onderwijs op de Internationale School. Er zitten veel verschillende culturen door elkaar, echt een mix. India, Hongarije, Rusland, Indonesië. Er is één andere Oekraiëner, die zit bij mijn broer in de klas. Ik heb twee heel goede vrienden. De een is half Nederlands, kwart Iers en kwart Spaans, de ander helemaal Nederlands maar die heeft lang in het buitenland gewoond. In mijn klas zit één Rus. Zij steunt Poetin niet echt en als dat wel zo was zou ik het geen probleem vinden. Dat zijn persoonlijke opvattingen. Wij zijn uit Oekraïne weggegaan vóór de oorlog. Niemand in mijn familie is echt door de oorlog geraakt. Toen we vorig jaar terug waren werd er nauwelijks over gepraat.”

