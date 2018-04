In grond beleggen? Let op valkuilen

Grond is een goede belegging, mits je de juiste percelen koopt. Dat zegt Richard Tamerus, mede-eigenaar van grondmakelaar TK Vastgoed. „Als je landbouwgrond koopt die ook in de toekomst voor dat doel in gebruik blijft, moet je wel tientallen hectares kopen om een rendement van 2 tot 3 procent te halen. Dat vergt een investering van tonnen of zelfs miljoenen. Dat lijkt me geen geschikte belegging voor een particulier.”

Interessanter is het om landbouwgrond te kopen die in de toekomst een goede kans maakt om bebouwd te worden. En die kans is redelijk: in de komende tien jaar moeten er 1 miljoen huizen worden bijgebouwd om aan de vraag te voldoen, heeft het CBS berekend. Tamerus: ,,Koop dus grond aan de rand van groeigemeenten.”

Hetzelfde adviseert Harm van Wijk, directeur-eigenaar van Beleggen.com en auteur van De valkuilen bij het investeren in grond. Landbouwgrond kost doorgaans enkele euro’s per vierkante meter, bouwgrond vaak enkele honderden euro’s. In de Randstad is bouwgrond het duurst. „Maar als je snel rendement wilt, kun je beter geen grond kopen. Want geld verdienen met grond is een kwestie van geduld hebben. Bovendien heb je notaris- en Kadasterkosten en is grond minder liquide dan aandelen. Anderzijds, als je enkele decennia geleden grond hebt gekocht in de buurt van Schiphol, dan lach je nu alle andere beleggers uit.”

Van Wijk wijst op een aantal valkuilen voor beleggers die grond willen kopen. „Er zijn veel malafide partijen die grond verkopen. Lees goed de kleine lettertjes als je met een verkoper in zee gaat. Het komt nogal eens voor dat je de grond bij een bestemmingswijziging van landbouw- naar bouwgrond verplicht moet terugverkopen aan de verkoper. Zo’n beding is verboden, maar het lukt gehaaide verkopers toch nog steeds om op die voorwaarde grond te verkopen.”

Kijk ook goed naar de locatie, adviseert Van Wijk. Is het reëel te denken dat daar ook gebouwd gaat worden? En vraagt de verkoper niet te veel? „Schakel een landelijk opererende grondmakelaar in die zicht heeft op kansen. Zorg ook dat jij in het Kasaster wordt geregistreerd als eigenaar van het perceel en koop bijvoorbeeld geen stuk plantage in Azië. Dan koop je meestal een papiertje met mooie beloften.”

Risicospreiding

Hoe weet je als particuliere belegger welke landbouwgrond kans maakt om bebouwd te worden en dus lucratief kan worden? Tamerus van TK Vastgoed: „Als grondmakelaar toetsen wij de potentiële waarde van een perceel via ingenieursbureaus en planologen, mensen dus die veel verstand hebben van ruimtelijke ordening en veel contact hebben met gemeenten.”

Wat je in elk geval niet moet doen, volgens beide deskundigen, is een willekeurig stuk grond kopen, ook al betaal je maar weinig. Dan is de kans groot dat je alleen maar geld kwijt bent. Van Wijk: „Al kun je op een bosperceel natuurlijk geld verdienen met kerstbomen.”

Nog een tip: doe aan risicospreiding als je grond koopt, net als bij aandelen. Heb je een ton, koop dan drie of vier kavels op verschillende plekken. Met één bestemmingswijziging naar bouwgrond heb je je investering terug en heb je nog een paar kavels over. Maar 100 procent garantie dat je investering winst gaat opleveren, heb je nooit.