Hotline tussen leiders Noord- en Zuid-Korea

Noord- en Zuid-Korea hebben een hotline geopend die directe communicatie tussen de leiders van de twee landen mogelijk maakt. Vrijdag werd de verbinding succesvol getest, meldt persbureau Yonhap. Het betekent een volgende stap in de verbeterde betrekkingen op het Koreaanse schiereiland, in de aanloop naar een eerste ontmoeting tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in.

Het is de bedoeling dat de twee elkaar vooraf telefonisch spreken. Zuid-Korea zou als eerste hebben gebeld. “Het was alsof we spraken met onze buurman”, zegt een Zuid-Koreaanse functionaris. Later belde Noord-Korea succesvol terug. In totaal zou er 4 minuten en 17 seconden contact zijn geweest.

Na volgende week blijft de hotline open zodat direct contact mogelijk blijft in tijden van crisis. In januari werd een andere communicatielijn tussen de twee landen heropend, in Panmunjom. Deze was twee jaar eerder afgesneden, nadat de spanningen op het schiereiland opliepen na kernproeven en rakettesten door Noord-Korea.

Trump loopt weg als ontmoeting niet ‘vruchtbaar’ is

De tweee leiders zien elkaar volgende week vrijdag in het grensplaatsje Panmunjom. Het zal de derde keer zijn dat een dergelijke top tussen Koreaanse leiders wordt gehouden sinds de Korea-oorlog van 1950 tot 1953.

De twee spreken over het nucleaire programma van Pyongyang in de aanloop van de top met de Amerikaanse president Donald Trump, die eind mei of begin juni plaats op de agenda staat. Eerder deze week zei Trump dat hij hoopt op een “een groot succes”. Dat zou “geweldig zijn voor Noord-Korea en de wereld”. Tegelijkertijd sluit de Amerikaanse president niet uit dat hij weg zal lopen als de ontmoeting niet “vruchtbaar” is. Ook blijven de VS economische druk uitoefenen middels sancties.

Volgens Seoul is Noord-Korea inmiddels bereid om afstand te doen van zijn nucleaire ambities. Donderdag zei de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in dat Pyongyang de eis dat Amerikaanse troepen het Koreaanse schiereiland moeten verlaten, heeft laten vallen. Dat zou anders een van de grootste obstakels zijn geworden tijdens de onderhandelingen met Trump.