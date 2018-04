‘Hoofd motorafdeling Porsche gearresteerd wegens vluchtgevaar’

Jörg Kerner, hoofd van de motorafdeling van Porsche, is in Duitsland aangehouden wegens vluchtgevaar. Dat berichten persbureau Reuters en Duitse media vrijdag op basis van een intern memo van Porsche-topman Oliver Blume. Daarin staat dat Kerner donderdag is opgepakt, op dezelfde dag dat de Duitse justitie invallen deed op verschillende locaties bij Porsche wegens verdenking van manipulatie van de uitstoot van dieselauto’s.

Naast Kerner werden bij de invallen nog twee anderen gearresteerd. In de memo zegt Blume dat het bedrijf “alle beschuldigingen verwerpt en volledig zal meewerken om de zaak op te helderen”. Agenten vielen ook binnen in panden van Porsches zusterbedrijf Audi, dat dieselmotoren aan Porsche levert.

Porsche en Audi zijn beiden onderdeel van Volkswagen, waar in 2015 fraude aan het licht kwam met gemanipuleerde uitstoot van uitlaatgassen. Het bedrijf schikte in de VS voor miljarden dollars. Vorig jaar moest het bedrijf opnieuw 1,5 miljoen auto’s terugroepen wegens sjoemelsoftware in auto’s.

Ook Porsche is al langer in beeld bij de Duitse justitie. In juli 2017 moest Porsche van de Duitse overheid zo’n 22.000 auto’s van het type Cayenne terughalen omdat de auto veel meer stikstofdioxide zou uitstoten dan zou zijn gezegd. Het jaar ervoor had Porsche al auto’s van het type Macan teruggeroepen.