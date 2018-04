Goede ICT’ers zijn moeilijk te vinden

Geschikt ICT-personeel is steeds moeilijker te vinden. Ook sluit het opleidingsniveau van werkzoekende ICT’ers vaak niet aan bij de eisen van werkgevers. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV vrijdag in een nieuw rapport.

Het personeelstekort in de sector groeit, blijkt uit het rapport. In 2015 kon 31 procent van de ICT-vacatures niet gevuld worden, een jaar later was dat 36 procent, nu is dat al de helft. “Geen enkele andere beroepsrichting kent zo’n sterke mate van krapte”, schrijft het UWV.

Minder produceren

Vier op de tien werkgevers zeiden begin 2018 in de problemen te komen door het personeelstekort. Zo kunnen ze bijvoorbeeld minder produceren. Begin 2015 ondervond nog maar 17 procent van de werkgevers problemen door een tekort aan ICT’ers.

“Er zijn veel werkzoekenden met een lager opleidingsniveau dan werkgevers vragen”, zegt Freek Kalkhoven, arbeidsmarktadviseur van UWV. “In de ICT is er een duidelijke kwalitatieve mismatch: de vereiste kennis is vaak specifiek en moet up-to-date zijn.”

In 2017 waren er ruim 53.000 ICT-vacatures. Er is vooral vraag naar softwareprogrammeurs, informatieanalisten, webdevelopers en securityspecialisten met een hbo- of universitaire opleiding en minder vraag naar mbo’ers. Hoewel het aantal afgestudeerde bachelor- en masterstudenten informatica de laatste jaren stijgt, worden de personeelstekorten nog lang niet opgelost.

Groei ICT-sector

De afgelopen jaren is de ICT-sector sterk gegroeid. Tussen 2014 en 2017 kwamen er in totaal zo’n 39.000 ICT’ers bij. Verwacht wordt dat die groei doorzet. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) verwacht dat er de komende vijf jaar nog ruim 23.000 ICT’ers bij komen.