France is back. Macron biedt hoop, maar niet aan álle Fransen

De beelden zijn verdacht vertrouwd. Spoormedewerkers hebben de treinen stilgezet, piloten houden hun vliegtuigen aan de grond en gemaskerde antikapitalistische studenten bezetten collegezalen alsof het 1968 is. „Macron, je ontspoort”, kalkten machinisten op spandoeken in Parijs. Een pop met het hoofd van Emmanuel Macron hing in Nantes aan een galg en werd daarna verbrand.

Is Frankrijk zijn president alweer zat? Wie her en der de stemming peilt in het Frankrijk van Macron, hoort tegenstrijdige geluiden. De acties, natuurlijk, men praat erover. Maar ze hebben allemaal andere oorzaken en doelen: spoormedewerkers willen geen concurrentie, Air France-personeel wil meer geld en studenten willen geen selectie aan de poort. Een door vakbonden bepleite ‘convergence des luttes’, een samenballing van alle acties om het land lam te leggen, lijkt niet van de grond te komen.

Na één jaar Macron klinkt kritiek, zeker. Maar terwijl het hart protesteert, weet het hoofd wel beter.

„Il faut se battre”: je moet strijden, antwoordde een 68-jarige heer in Amiens toen ik hem vorige maand vroeg of Macron volgens hem goed bezig was. Hij kon met zijn auto geen kant op omdat in het centrum net een stoet demonstranten langs trok. „Vandaag zijn we allemaal werkloos, spoormedewerker of leraar”, scandeerden zij. „We zijn solidair en woedend.”„Komt de regering aan je rechten, dan kun je niet anders dan in actie komen”, zei de man, die zich voorstelde als Muriel begripvol. Hij begon een uiteenzetting over hoe alles minder wordt en hoe opeenvolgende regeringen, ook die van Macron, daarvoor verantwoordelijk zijn. Om vervolgens na een korte stilte enige afstand te nemen van zijn eigen boosheid. Op de achtergrond trok een demonstratie langs en maanden de vakbondsleiders van Amiens de president tot aftreden. „Maar wat Macron doet is natuurlijk wel nodig”, analyseerde hij. „Het kon zo niet langer.”

Bijna een jaar geleden koos Frankrijk Emmanuel Macron, toen 39 jaar oud, tot president. Niet massaal. Nog geen kwart van de Fransen stemde op hem in de eerste kiesronde op 23 april. Haast de helft van de kiezers kwam terecht bij extreme partijen – heel links of heel rechts. Maar tegenover Marine Le Pen had Macron het in de tweede kiesronde makkelijk. Een maand later bekrachtigde hij zijn verkiezing met een massale meerderheid in het parlement. „Je wil zo’n man toch een kans geven”, legde een 41-jarige lerares in Nantes me uit.

Op slag veranderde het imago van Frankrijk. Het trotse maar geblokkeerde land dat lang niet in staat bleek zichzelf opnieuw uit te vinden, werd het symbool van een nieuwe politiek, een belofte voor de toekomst van de Europese Unie. „Europe’s new order”, kopte de lyrische Economist naast een prent van de president met bondskanselier Merkel in zijn schaduw. Het Britse blad koos Frankrijk eind 2017 zelfs tot ‘land van het jaar’.

In Frankrijk zelf blijft Macrons positie fragiel. Had in juni vorig jaar 57 procent van de mensen vertrouwen in hem, volgens peilingbureau Kantar TNS zakte dat in november tot een dieptepunt van 38 procent. Maar Macron krabbelde op. Als eerste president sinds dit soort metingen begon. In februari stond weer ongeveer 45 procent van de Fransen achter hem

„Hij weet wat hij wil”, zegt de een. „Hij heeft snel gezag gekregen”, vindt de ander. „François Hollande was te traag, Macron gaat wel heel erg snel”, zei een vrouw in een straatgesprek voorafgaand aan een tv-interview met Macron vorige week. „Niet ik, maar de wereld gaat snel”, reageerde Macron. Hij wil dat Frankrijk economisch weer aansluiting vindt. Het dak repareren als het droog is. Maar: „We wachten op resultaten”, zei een jonge boer die ik sprak in het leeglopende departement Creuse.