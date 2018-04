ETA betuigt spijt over leed door terreuraanslagen

Twee weken voordat de Baskische afscheidingsbeweging ETA zichzelf zal opheffen, heeft zij spijt betuigd voor het leed dat de afgelopen decennia is berokkend. Bij de strijd voor een onafhankelijk Baskenland werden duizenden aanslagen gepleegd. Daarbij vielen 829 doden.

„We hebben veel onherstelbaar leed en schade veroorzaakt. We willen ons respect betuigen voor de doden, gewonden en slachtoffers van onze acties”, stelt de ETA in een verklaring in de Baskische krant Gara.

Euskadi Ta Askatasuna (Baskenland en Vrijheid) werd in 1959 geleden opgericht. De ETA werd uiteindelijk een terreurbeweging die met een gewapende strijd onafhankelijkheid wilde afdwingen. In 1968 werd Melitón Manzanas, topman van de geheime politie in San Sebastián, de eerste ‘ETA-dode’. De beroemdste aanslag was in 1973, toen de auto van Luis Carrero Blanco, beoogd opvolger van dictator Franco, in Madrid werd opgeblazen. Op 30 december 2006 werd de laatste dodelijke aanslag gepleegd, op de luchthaven bij Madrid.

Daarna vielen nog wel doden bij schietpartijen, maar er kwam stapsgewijs een einde aan de ‘verloren oorlog’, waarin ook tal van ETA-leden door de Spaanse politie werden gemarteld en gedood. De ETA spreekt van een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij de Spaanse staat niet onschuldig is. „Het leed bestond al voor de geboorte van de ETA en zal blijven bestaan nadat de gewapende strijd is stopgezet”, staat in de verklaring.

De terreurorganisatie kondigde in januari 2011 een eenzijdig en permanent staakt-het-vuren af. Negen maanden later werd het einde van „de gewapende strijd” bekendgemaakt. Vorig jaar leverde de ETA de wapens in. Eerder deze week is de totale ontbinding aangekondigd, begin mei in Frans Baskenland.

Met de spijtbetuiging en de aangekondigde ontbinding hoopt de ETA op een lichter regime voor de driehonderd etarras in de Spaanse en Franse gevangenissen. De regering heeft laten weten de verklaring van de ETA te zien het bewijs van „de kracht van de Spaanse rechtsstaat.”