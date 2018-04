Duizend-en-een gekke gratis geluidjes van de BBC

De Britse BBC bestaat ruim negentig jaar. Naast een gigantisch beeldarchief beschikt de Britse omroep ook over een grote hoeveelheid ‘geluidjes’. Van de klokken van de colleges in Oxford tot het geroezemoes bij een supermarktkassa: de omroep maakte deze week haar archief van 16.000 soundbites gratis beschikbaar.

Het archief bevindt zich weliswaar nog in een bètaversie maar een grote collectie van vreemde en willekeurige dagelijkse geluiden, zoals een grommende pekinees en allerlei variaties op regengeluiden, is al beschikbaar. Maar pas op, want de geluiden mogen alleen gratis worden gedownload voor privégebruik of gebruik in het klaslokaal.

Bekijk hier het hele geluidsarchief van de BBC.

De database is doorzoekbaar en bestanden kunnen worden gedownload met de .wav-bestandsindeling, die je weer gemakkelijk kunt importeren naar gratis bewerkingsprogramma’s zoals Apple’s Garage Band en Movie Maker van Windows.

Ruimtemissie in je oortjes

De BBC is overigens niet het eerste instituut dat zijn geluidsarchief beschikbaar stelt. Op het Soundcloudaccount van NASA, verantwoordelijk voor het Amerikaanse ruimtevaartprogramma, zijn minstens zulke vreemde geluiden te vinden. Bijvoorbeeld een kerstwens van de bemanning van de Apollo 8, de eerste bemande missie die in een baan rond de maan werd gebracht:

En wie zich altijd al heeft afgevraagd hoe de ruimte klinkt - een langskomende komeet bijvoorbeeld - kan in dit lijstje kijken: