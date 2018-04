Goed, dus zanger Dotan had allemaal bijzonder geopinieerde volgers, maar die volgers bestonden niet echt. In sommige gevallen werden de lovende fanreacties door Dotan zelf geplaatst. Wat mij in dit drama vooral opviel was dat Dotan (onder meer) was ontmaskerd door zijn spatiegebruik. Het was opgevallen dat sommige adorerende fans, net als Dotan zelf, vaak een spatie zetten voor een punt of een komma. Nu hebben wel meer mensen die gewoonte, maar die zijn vaak boven de zeventig. Dotanspaties zien er bijvoorbeeld zo uit (en dit is een zin die ik even zelf bedacht heb): „We gingen naar het concert ,en we hebben zo genoten !” Je kunt zeggen: de fans zijn zó door Dotan geobsedeerd dat ze zelfs zijn spatiegebruik overnemen, maar dat is niet aannemelijk. Een raar-geplaatste spatie is als een vingerafdruk. Die valt niet op, maar is er wel.

Een spatie moet, volgens arbitraire regels, na een komma, en na een punt. Het is niet zo belangrijk, je moet die regel min of meer toevallig ergens opgepikt hebben. En als dat nooit gebeurd is, dan valt het je ook niet op. Niet erg. We begrijpen zinnen ,zoals deze ,op zich prima .

Maar het zijn de kleine en onbelangrijke gewoontes die iemand uniek maken. Ik kende iemand die boven al haar e-mails de datum zette. Ook al wordt die automatisch in een e-mail verwerkt. Ik vermoed dat het geen bewuste keuze was, maar meer een gewoonte die nog stamde uit de tijd dat ze brieven tikte. In een tijd dat handschriften er minder toe doen, moeten we uit dit soort mini-clues opmaken wie iemand is.

De afgelopen twee weken was ik in Japan. Daar hebben ze helemaal geen spaties. Helemaal niet? Nee. Alles staat gewoon achter elkaar. Omdat er veel Chinese karakters gebruikt worden, weet je wel min of meer waar het ene woord eindigt en het volgende begint. Dat juist een overvol land als Japan geen spaties heeft, dat past op de een of andere manier wel. Een spatie geeft ruimte, en die hebben Japanners niet zo veel. Dotan had de ruimte en heeft die, onbewust, genomen.

Paulien Cornelisse is cabaretier en schrijver.