De NRC-seizoenswandeling: wandelen door de Bollenstreek

LA=linksaf RA=rechtsaf RD=rechtdoor WKP=wandelknooppunt

Route NS-station Heemstede-Aerdenhout – NS-station Hillegom, lengte 14,5 kilometer

Verlaat de stationshal aan westzijde. LA langs fietsenstalling tot uitgang aan einde P+R-terrein. RD over brug tot einde speelveld, hier RA en straat helemaal uitlopen.

Aan eind LA en bij driesprong weer LA over fietspad. Bij kruising LA, fietspad volgen. Iets verderop ter hoogte van Landgoed Koekoeksduin weg oversteken en LA zandpaadje volgen, tot dit overgaat in klinkerweg. Eventueel bij ingang Amsterdamse Waterleidingduinen ‘De Oase’ even RA op en neer om klein bollenveld te bekijken. Anders direct bij zebrapad weg weer oversteken en fietspad klein stukje vervolgen, tot ingang Landgoed Leyduin.

Ga LA Landgoed op en direct RA wandelpad in (door houten hek). Bij driesprong RA, en direct erna LA, bruggetje over en bij viersprong scherp LA.

Doorlopen tot Belvedère, hieromheen lopen en zandpad RD volgen tot kruising met verhard pad, hier RA. Pad volgen tot T-splitsing, RA Woestduinweg, fietspad volgen (met enkele bochten) tot je na bocht naar rechts bij kruising met zandpad komt. Hier LA zandpad volgen (zandrug over), direct erna maakt pad bocht naar rechts. Weer terug bij verhard pad LA fietspad volgen. Eerste zandpad LA, grasveld over. Aan linkerhand bollenveld, aan rechterhand uitzichtpunt (even omhoog op en neer).

Bij verhard pad LA tot Y-splitsing, hier LA en klein voetpad links van de weg vervolgen. Aan linkerkant weg uitspanning De Plantage (verscholen achter tuincentrum), aan rechterkant uitspanning De Vogelensangh. Hier bij oversteekplaats weg oversteken en LA fietspad volgen.

Bij rotonde RA verharde weg richting Landgoed Vogelenzang en bij kruising LA Tweede Doodweg op. Weg uitlopen langs camping en aan einde RA Zilkerduinweg op en deze weg vervolgen tot in De Zilk (wandelknooppunt 30). RD tot wandelknooppunt 62 en wandelknooppunt 24. Hier LA tot WKP 67. Hier LA tot WKP 66 en 65. Hier RA tot WKP 50 en 49. Hier LA tot WKP 54 bij station Hillegom.