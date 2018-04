Celstraf voor ‘Jumbo-afperser’ in hoger beroep twee jaar langer

De ‘Jumbo-afperser’ heeft vrijdag in hoger beroep een langere celstraf gekregen. Het gerechtshof in Leeuwarden veroordeelde hem tot tien jaar gevangenisstraf, twee jaar langer dan de rechtbank in 2016. Ook moet hij nog steeds zo’n 90.000 euro schadevergoeding betalen, ruim 72.000 euro aan Jumbo en meer dan 18.000 euro aan het casino Fair Play dat ook moest worden ontruimd.

De nu 53-jarige Alex O. liet in mei en juni 2015 bij twee filialen van de supermarktketen Jumbo in Groningen explosieven achter. Eén daarvan ging daadwerkelijk af, waardoor de ruit en de winkelpui van de vestiging aan het Overwinningsplein beschadigd raakten. Er vielen geen gewonden. Het andere explosief bij het Wilhelminakade-filiaal had een kracht van vijf tot acht handgranaten, volgens de politie.

Een Jumbo-kantoor in Zwolle kreeg explosieve stof opgestuurd in een verjaardagskaart. Ook stuurde hij in mei, juni, juli en oktober van dat jaar meerdere dreigmails en -brieven naar Jumbo en de politie. Daarin eiste hij 2.000 bitcoins, anders zou hij meer explosieven laten afgaan. Jumbo ging daar niet op in.

Kookwekker

De explosieven bleken te zijn gemaakt met behulp van een kookwekker en kerstlampjes. Door de kookwekker, van de Blokker, kwam de politie de dader op het spoor. Alle 170 mensen in de regio die de wekker hadden gekocht kregen bezoek van de politie. Bij O. thuis werden spullen aangetroffen waarmee de explosieven konden worden gemaakt. Ook zat zijn DNA onder de postzegel van de verjaardagskaart. O. werd in 1993 al eens veroordeeld tot tien jaar voor het organiseren van gewelddadige overvallen op SNS-filialen.

Mede door zijn strafblad oordeelt het gerechtshof nu strenger dan de acht jaar die de rechtbank in 2016 oplegde. Het Openbaar Ministerie had toen ook acht jaar geëist. Het hof weegt ook mee dat de man veel maatschappelijke onrust heeft veroorzaakt. O. heeft altijd ontkend.