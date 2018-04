BSN mogelijk uit btw-nummer zelfstandigen

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) onderzoekt de mogelijkheden om het burgerservicenummer (BSN) uit het btw-nummer van zelfstandig ondernemers te halen. Dat heeft hij gisteren aan de Tweede Kamer gemeld, in antwoord op schriftelijke Kamervragen.

Het BSN-nummer is een privacygevoelig persoonsgegeven, dat aan strenge regels is gebonden. Private ondernemingen mogen het nummer alleen bewaren als daar een wettelijke grondslag voor is. Sinds 2014 staat het BSN niet langer op de voorkant van het paspoort, om identiteitsfraude tegen te gaan.

Tegelijk is het BSN-nummer een vast onderdeel in het btw-nummer van zelfstandig ondernemers. En zij zijn verplicht om dat btw-nummer te vermelden op hun website en op elke factuur.

Complexe operatie

De Tweede Kamer riep het vorige kabinet al op om het BSN-nummer uit het btw-nummer te halen. Daarop schreef toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes (VVD) dat dit geen nut heeft, omdat btw-nummers altijd herleidbaar zullen zijn tot een persoon, waardoor er dus altijd mee gefraudeerd zal kunnen worden. Bovendien zou het een complexe operatie zijn voor de Belastingdienst, waarmee uitvoeringsprocessen in gevaar komen, vooral de inning van omzetbelasting.

Ook huidig staatssecretaris Menno Snel voorziet dat een wijziging „grote impact” heeft. Toch staat hij „open” voor het zoeken naar alternatieven. Hij belooft de Tweede Kamer voor de zomer te informeren.