De navigatiekastjes voor consumenten worden steeds minder belangrijk voor TomTom. De verkoop van de consumententak blijft dalen, blijkt uit kwartaalcijfers. Maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de groeiende dienstverlening aan de auto-industrie en techbedrijven als Apple en Microsoft.

Het was geen goede beursweek voor de chipindustrie. ASM International (ASMI) kreeg er vrijdag van langs op de MidKap, met een koersval van 10 procent vanwege tegenvallende kwartaalcijfers. En de stemming in de chipsector was al slecht, omdat de Taiwanese chipgigant TSMC begin deze week met tegenvallende prognoses kwam. Dat nieuws trof ook de AEX. Chipmachinemaker ASML, een grote klant van TSMC, verloor de afgelopen week ruim 5 procent.

Tankopslagbedrijf Vopak meldde goed nieuws: de Botlek-terminal in de haven van Rotterdam wordt uitgebreid met vijftien roestvrijstalen opslagtanks, van in totaal 63.000 kubieke meter. Analisten waren ook blij met de kwartaalcijfers. Die waren beter dan verwacht, ondanks de omzetdaling van 7 procent en de met 5 procent gedaalde nettowinst.

Ajax ging maandagochtend onderuit na het verlies tegen PSV. De kans op de landstitel vervloog: die was voor PSV.

De grote Nederlandse pensioenfondsen hadden het eerste kwartaal last van onrust op de financiële markten. De vermogens van de fondsen ABP (ambtenaren en onderwijs), PFZW (zorg en welzijn), PME en PMT (metaal en techniek) en BpfBOUW daalden door slechte beleggingsresultaten. De verhoging van pensioenen is nu nog verder uit beeld. En zelfs het risico op kortingen bestaat nog.

„Altijd als mensen zeggen dat het niet nodig is, denk ik: nou, dan is er ook geen bezwaar tegen." Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) verdedigt in De Telegraaf haar wet om telecombedrijven te beschermen tegen vijandige overnames, nadat vertrekkend KPN-topman Eelco Blok zei zo’n wet niet nodig te vinden.

Het moederbedrijf van kledingketen Primark, AB Foods, steeg dinsdag meer dan 4 procent na goed ontvangen halfjaarresultaten.

De Eindhovense chipfabrikant NXP kan nog steeds niet worden overgenomen door zijn Amerikaanse branchegenoot Qualcomm. De Chinese toezichthouders blokkeren de overname, waarmee ze de toch al verslechterde relatie met de Verenigde Staten nog verder onder druk zetten. Beide chipfabrikanten zijn actief in China. Dat land vreest dat hun macht te groot wordt.

7,4 miljoen nieuwe klanten abonneerden zich vorig kwartaal op Netflix. De omzet steeg met ruim 40 procent naar 3,7 miljard dollar.

aex-index 550,38 punten / +0,43% De beurzen waren deze week in de ban van kwartaalcijfers. Onder meer Heineken, ASML en Unilever rapporteerden over de eerste drie maanden van dit jaar. Die cijfers drukten hun stempel op de beursweek, die een wisselend beeld liet zien. De AEX eindigde drie keer in het rood en twee keer in het groen. De MidKap net andersom: twee keer rood en drie keer groen.

STIJGERS VAN DE WEEK 1. Altice | +9,3% 2. ArcelorMittal | +7,2% 3. Vopak | +7,0% 4. Shell | +3,8% 5. Ahold Delhaize | +3,4% De grootste stijger van deze week had zijn koerswinst te danken aan geruchten. Het Franse telecomconcern Altice, genoteerd in Amsterdam, staat mogelijk in de belangstelling bij branchegenoot Bouygues. Er zouden zelfs al gesprekken gaande zijn met private-equitygigant CVC. Beleggers zien er blijkbaar heil in. Zozeer dat ander nieuws over Altice, de afwaardering van kredietbeoordelaar Standard & Poor’s naar de B-status, de pret niet kon drukken.

DALERS VAN DE WEEK 1. ASML | -5,6% 2. Galapagos | -4,9% 3. Unilever | -2,2% 4. ASR | -1,5% 5. Heineken | -0,6% Beleggers toonden zich teleurgesteld over de resultaten van twee grote bedrijven: Unilever en Heineken. Allebei verkochten ze de afgelopen drie maanden meer dan dezelfde periode vorig jaar. Unilever bracht meer wasmiddel, zeep en ijs aan de man, Heineken meer bier. Toch was er kritiek: Unilever verhoogde zijn prijzen niet, Heineken maakte minder winst.

