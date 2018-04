ACM doet invallen bij datingsites en onderzoekt misleiding

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft invallen gedaan bij een aantal datingsitebedrijven, die mogelijk gebruikers hebben misleid. Dat maakte de ACM vrijdag bekend. De toezichthouder maakt gedurende het onderzoek niet bekend om welke bedrijven het gaat, maar zegt tegenover NRC dat het gaat om ondernemingen die “duizenden verschillende datingsites beheren die bestemd zijn voor de Nederlandse consument”. Of er ook buitenlandse bedrijven bij zitten, laat de woordvoerder in het midden.

De datingsites die de ACM nu onderzoekt, maken vaak gebruik van fictieve profielen waarbij je als gebruiker moet betalen voor het versturen van berichten. De fictieve profielen worden beheerd door personeel dat hiervoor ingehuurd wordt. Als je als gebruiker na aanmelding een stroom berichten krijgt van een profiel en als diegene niet met je wil bellen of chatten via WhatsApp, kan dat erop wijzen dat het een nepprofiel is, vertelt de woordvoerder.

“Of als iemand helemaal niet wil afspreken. Dat levert immers geen geld op. En daar is hun hele verdienmodel op gericht.” Het betekent dat de invallen niet gedaan zijn bij bedrijven die werken met abonnementen. Bij grote datingsites in Nederland zoals Relatieplanet, Lexa en Parship moet je per maand of meerdere maanden betalen.

Gedupeerden meestal oudere mannen

De ACM is op het spoor van de datingsitebedrijven gekomen na “signalen” van gebruikers die financieel benadeeld zijn. De gedupeerden zijn meestal “kwetsbare consumenten, oudere mannen die eenzaam zijn en die sneller berichten blijven beantwoorden”. Wat voor bedragen mensen kwijt zijn, wil de toezichthouder op dit moment niet zeggen, maar de woordvoerder wijst op een voorbeeld van iemand die in een uitzending zat van De Monitor afgelopen dinsdag. Die persoon was voor 13.000 euro opgelicht.

De inval heeft in elk geval het “nodige materiaal” opgeleverd laat de woordvoerder weten. De toezichthouder gaat onderzoeken of de bedrijven zich schuldig hebben gemaakt aan misleiding:

“Soms staat wel op een site vermeld dat er sprake kan zijn van fictieve profielen, maar het is de vraag of de bedrijven daarmee voldoende ingedekt zijn of dat er toch sprake is van een overtreding. De gebruiker krijgt namelijk uiteindelijk geen date.”

Als er toch sprake is van misleiding kan de ACM een boete opleggen aan de onderneming, al dan niet voorwaardelijk, of een gesprek aangaan met het bedrijf.