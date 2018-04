22 en 25 jaar cel voor liquidatie in Leiden

Twee mannen van 25 en 36 jaar zijn vrijdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 22 en 25 jaar cel voor het op klaarlichte dag doodschieten van een 50-jarige man in Leiden, in de zomer van 2016. De rechter volgde de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De mannen brachten het slachtoffer voor de deur van zijn Leidse woning met tientallen kogels om het leven. De 25-jarige man schoot, de 36-jarige man bestuurde het Volkswagenbusje waarmee het tweetal na de liquidatie vluchtte. Volgens de rechter werkten de twee nauw samen. De straf van de 25-jarige valt hoger uit omdat hij ook werd veroordeeld voor wapenbezit. In de auto van de man werden onder meer een jachtgeweer en verschillende soorten munitie aangetroffen. Er vielen verder geen gewonden.

‘Koelbloedig’

De rechtbank oordeelt dat de twee “koelbloedig” te werk gingen en rekent het hen zwaar aan dat ze “gemakkelijk” in een woonwijk met een machinepistool hebben geschoten. Veel buurtbewoners zouden de schietpartij hebben gehoord en volgens de rechter “vlogen de kogels in het rond”. De twee namen bewust een risico dat ook omstanders geraakt konden worden.

Het motief van de moord is niet duidelijk. Het OM sprak van een huurmoord. Het slachtoffer was al eerder doelwit van een liquidatiepoging maar daar wilde hij destijds niet over getuigen. Volgens justitie bereidde de 25-jarige na de moord op dezelfde wijze weer een andere klus voor, maar daar was volgens de rechtbank niet voldoende bewijs voor.