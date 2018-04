‘Meedogenloze’ Noffel waande zich onterecht veilig met PGP-telefoon

Een crimineel die achttien jaar cel krijgt voor het aansturen van een moordcommando dat „meedogenloos”, „weloverwogen” en „zonder oog voor het risico voor anderen” een liquidatiepoging doet – midden op de dag in een woonwijk, met zware wapens. We kijken er in Nederland anno 2018 niet meer van op. Ook niet als de crimineel – Naoufal F., wiens naam in Amsterdam is verbasterd tot Noffel – wordt gezien als een belangrijk kopstuk uit de hoofdstedelijke onderwereld.

De veroordeling van Noffel is echter niet los te zien van de zware georganiseerde misdaad die de Amsterdamse drugsmarkt dagelijks voorziet van een geschatte veertigduizend lijntjes cocaïne. Het geweld hoort volgens hoofdstedelijke politici bij onze „welwillende houding, bijvoorbeeld ten opzichte van cokegebruik”. Een houding die de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg onlangs in NRC als „naïef’ bestempelde.

Stevige stap

Aalbersberg en de zijnen hebben donderdag in de Amsterdamse rechtbank een stevige stap gezet tegen het onderwereldgeweld. Binnen drie jaar na de mislukte liquidatiepoging op Pjotr R. is de organisator nu veroordeeld. De schutters en hun helpers waren al eerder veroordeeld, met straffen van 12,5 tot twintig jaar cel.

Het belangrijkste bewijsmateriaal is afkomstig uit PGP-telefoons, speciale toestellen die het berichtenverkeer zo versleutelen dat de politie het niet kan ontcijferen. Noffel waande zich veilig toen hij met zo’n PGP-telefoon vanuit Ierland het moordcommando in Amsterdam tot haast maande. En dat is een cruciale fout geweest, zo blijkt nu. Rechercheurs waren het moordcommando zo snel op het spoor dat de schutters „hun tellies” nog bij zich hadden. Nadat medewerkers van het Nederlands Forensisch Instutuut de beveiliging van de telefoons hadden weten te kraken, kwam een persoon met bijnamen als ‘Buik’, ‘Exi’ en ‘Tiba’ al vrij snel in beeld als verdachte.

PGP-berichten

Om aan te tonen dat Noffel de man achter die bijnamen is, maakte de recherche gebruik van miljoenen PGP-berichten die in het voorjaar van 2016 zijn gevonden op de servers van PGP-aanbieder Ennetcom. Een niet te onderschatten vondst, omdat op die servers ook de informatie is gevonden om al die berichten te ontsleutelen. Volgens het Openbaar Ministerie staat op basis van die informatie onomstotelijk vast dat Naoufal F. de man is achter al die bijnamen.

De rechtbank is het daarmee eens en heeft het verweer verworpen dat de PGP-data onrechtmatig en in strijd met internationale verdragen zijn verkregen en gebruikt. Ook het verweer dat de manier waarop in deze databerg is gezocht onbetrouwbaar en oncontroleerbaar is, houdt volgens de rechtbank geen stand.

Gevoelig materiaal

Het is een uitspraak met betekenis die veel verder gaat dan de veroordeling van Naoufal F. tot achttien jaar cel. In zijn zaak is veel gesproken over zevenduizend berichten die aan de verdediging zijn onthouden omdat hierin gevoelig materiaal zit dat relevant is voor onderzoeken naar andere verdachten.

Dat gaat om tientallen onderzoeken naar de georganiseerde misdaad. Het oordeel van de Amsterdamse rechtbank over de omgang met de PGP-data en de manier waarop hieruit bewijsmateriaal is verkregen, is een belangrijke stap voor justitie en politie.

Het biedt zicht op succes in meer strafzaken die gaan over drugshandel en onderwereldgeweld. Denk bijvoorbeeld aan Ridouan T. en Said R., twee voortvluchtige criminele kopstukken uit de cocaïnemaffia die gezien worden als opdrachtgevers van diverse liquidaties. Behalve de verklaringen van een nieuwe kroongetuige is er in die zaak ook bewijsmateriaal aangedragen uit PGP-telefoons.

Maar er is meer. Volgens een nog vertrouwelijke notitie van het Amsterdamse politiekorps zitten er in de PGP-data van Ennetcom ook „aanwijzingen van corruptie binnen de overheid en het bedrijfsleven”. Corrupte contacten zijn al decennia een groot probleem in de strijd tegen de hoofdstedelijke onderwereld. Ook dat hoort bij de Nederlandse drugsmaffia. Corrupte ambtenaren die ooit een PGP-telefoon in hun handen geduwd hebben gekregen, weten na vandaag dat de rechter weinig mededogen zal hebben als hun naam in de Ennetcomdata omhoog zal komen.

