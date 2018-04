34 verdachten snelwegblokkade anti-Pietdemonstranten voor de rechter

De groep die afgelopen november de snelweg blokkeerde om bussen met anti-Zwarte Piet-demonstranten tegen te houden, moet voor de rechter verschijnen. In totaal zijn er 34 verdachten. Zij moeten zich van 6, 7 en 8 juni voor de rechtbank in Leeuwarden verantwoorden voor het opzettelijk versperren van de weg en het verhinderen van de demonstratie, meldt het Openbaar Ministerie donderdag.

De verdachten hebben volgens justitie “opzettelijk de snelweg geblokkeerd en daarmee voor een gevaarlijke verkeerssituatie gezorgd”. Gezien de risico’s van de actie vindt het OM “een strafrechtelijke vervolging op zijn plaats”.

Het OM benadrukt verder dat “het recht op demonstratie een belangrijk recht in onze Grondwet” is. Het verhinderen van een demonstratie is een strafbaar feit. “Wanneer mensen het niet eens zijn met het standpunt waarover wordt gedemonstreerd, zijn er in een democratische samenleving vele manieren om daar uiting aan te geven”, aldus het OM.

Landelijke intocht

De anti-Pietcolonne van drie bussen was zaterdag 18 november onderweg op de A7 naar het Friese Dokkum om te protesteren tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas. De demonstranten, van onder meer de actiegroepen Kick Out Zwarte Piet en Nederland Wordt Beter, hadden daarvoor toestemming gekregen van de gemeente.

Bij Joure werd de snelweg door auto’s van pro-Zwarte Pietdemonstranten geblokkeerd. De burgemeester besloot het protest tegen Zwarte Piet uiteindelijk te verbieden uit vrees voor wanorde bij de intocht. De anti-Pietcolonne keerde onder begeleiding van de politie terug naar het zuiden.