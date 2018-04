Unilever koopt 6 miljard euro aan aandelen in

Unilever komt aandeelhouders tegemoet. De Brits-Nederlandse multinational gaat 6 miljard euro aan eigen aandelen inkopen en verhoogt het kwartaaldividend met 8 procent. De aankondiging in de kwartaalcijfers donderdag heeft aandeelhouders op het Damrak niet overtuigd: de koers zakte de eerste uren met meer dan 2 procent.

Het levensmiddelenconcern - moederbedrijf van onder meer Knorr en Calvé - sloot de eerste maanden van dit jaar af met een omzet van 12,6 miljard euro, ruim 5 procent minder dan dezelfde periode in 2017. Volgens Unilever is dit vooral te wijten aan negatieve wisselkoerseffecten, waardoor het 10 procent aan omzet verloor. Volgens topman Paul Polman laat het eerste kwartaal over het algemeen een “goede volumegedreven prestatie” zien.

‘Onvrede over verhuizing naar Rotterdam’

Vorig jaar wendde Unilever een overnamepoging van het Amerikaanse bedrijf Kraft Heinz af. Unilever beloofde aandeelhouders vervolgens verdere groei. Ook zei het concern dat het zijn structuur zou gaan versimpelen, onder meer door een van de twee hoofdkantoren mogelijk te laten verdwijnen. Nu zijn die nog gevestigd in Rotterdam en Londen.

Intussen is er onvrede in het Verenigd Koninkrijk over het voornemen van Unilever om het hoofdkantoor in zijn geheel in Rotterdam te vestigen. Belangrijke aandeelhouders zeggen tegen de Financial Times dat ze “zeer bezorgd” zijn over het voorstel. Eind september wordt over het plan gestemd: driekwart van de Britse aandeelhouders en de helft van de Nederlandse aandeelhouders moet instemmen om het door te laten gaan.