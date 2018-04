RTL Nederland gaat banen schrappen als onderdeel van een nieuwe koers voor het mediabedrijf. Hoeveel arbeidsplaatsen er gaan verdwijnen, is nog niet bekend. Er komen ook nieuwe bedrijfsonderdelen bij op het gebied van data en technologie. Momenteel werken ongeveer 800 medewerkers in vaste dienst bij de onderneming.

RTL wil managementlagen gaan samenvoegen om zo tot een reductie in het aantal arbeidsplaatsen te komen. Een deel van de banen gaat verdwijnen via natuurlijk verloop, zo laat RTL donderdag weten. Gedwongen ontslagen worden echter niet uitgesloten. Een woordvoerster van het bedrijf wil nog geen getallen noemen: “Dit plan ligt nu bij de ondernemingsraad en pas in een volgende fase komt er hierover meer duidelijkheid.” Die volgende fase moet voor de zomer worden ingegaan.

Woensdag werd al bekend de financiële topvrouw van RTL, Vivienne de Leeuw, vertrekt. Zij is het niet eens met de koerswijziging en stapte per direct op. Haar taken worden tot het eind van het jaar overgenomen door Rik Welling, directeur strategie bij RTL Nederland.

‘Emotionele band met kijker’

RTL zegt zich nog meer op de consument te gaan richten. Concreet betekent dat onder meer dat de diensten Videoland en RTL XL worden samengevoegd tot één platform waarop het bedrijf programma’s en series gaat aanbieden. Het bedrijf wil de komende jaren “tientallen miljoenen investeren” in “data-analyse, technologie en creatie”. Daarvoor zullen ook nieuwe mensen worden aangenomen, hoeveel is nog onbekend.

RTL hoopt met de strategie in te spelen op een langer aan de gang zijnde ontwikkeling waarin de consument nauwelijks nog op vaste tijdstippen televisie kijkt. De opkomst van diensten als Uitzending Gemist en Netflix hebben het mogelijk gemaakt om programma’s te kijken op momenten dat het iemand het beste uitkomt.

Topman Sven Sauvé van RTL Nederland zegt dat het bedrijf een “emotionele band” met de kijker wil opbouwen, om ze als “fans” aan RTL te binden. Het bedrijf wil meer onderzoek doen naar de consument en het aanbod aanpassen op diens wensen. “Wij zullen daarmee beter in staat zijn om in te spelen op trends, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.”

Tegenvallende resultaten

Het gaat al enige tijd minder goed met RTL. Uit de jaarcijfers van het bedrijf over 2017 bleek dat RTL overal de omzet zag groeien, behalve in Nederland. RTL-zenders verloren in twee jaar tijd gemiddeld 200.000 kijkers per tv-avond. Programmadirecteur Erland Galjaard vertrekt binnenkort bij het bedrijf, terwijl directeur van RTL 7 Marco Louwerens besloot naar het Talpa van John de Mol te verkassen.