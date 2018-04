Michiel Kramer: recidivist of betrokken familieman?

Michiel Kramer verliet Het Kasteel donderdag door de voordeur. Hij had er begrip voor gehad dat Sparta zijn contract wilde ontbinden, zei nogmaals dat hij veel spijt had en nam afscheid van mensen die op dat moment werden overmeesterd door gemengde gevoelens.

Hoe viel het toch te rijmen, dat de betrokken en vriendelijke voetballer die zij in Kramer meenden te herkennen, iemand tegen zijn hoofd trapte en zo’n lange schorsing kreeg dat een voortijdig vertrek de beste optie was?

Manfred Laros, Sparta’s algemeen directeur, kon die vraag voor zichzelf niet beantwoorden. Soms zijn mensen ondoorgrondelijk. Kramers voormalige medespelers bij ADO zeiden het al: je ziet misschien een pittige spits, maar weet dat hij enkele dagen terug nog met de kinderwagen door Disneyland Parijs liep. Als familieman.

„Als je met Michiel werkt leer je hem van een andere kant kennen”, zegt Laros. „Ik heb wel gezegd dat hij hier iets mee moet. Wat hij heeft gedaan, kan gewoon niet.”

Wat is de overkomst tussen Michiel Kramer en een afgeraffeld breiwerkje? Ze hebben beide meerdere steekjes los #vitspa pic.twitter.com/XzaxTXh5TN — Erik ten Hag ❌❌❌ (@ErikTenHag70) 14 april 2018

Beuk van Büttner

Tegen Vitesse verloor Kramer zaterdag zijn beheersing. Na een beuk van Alexander Büttner trapte hij de Vitesse-back al liggend in het gezicht. Gevolg: zeven duels schorsing.

Van talkshows tot sociale media: overal doemde het beeld op van een recidivist. Eerst dat broodje kroket in de rust bij Feyenoord, waarna zijn contract werd opgezegd, en dan nu dit. Terwijl hij vorige week in een uitgebreid interview met VI zei dat hij juist rustiger was geworden. Twee kindjes bracht verantwoordelijkheid.

„Al die negatieve pers, ik vind het sneu”, zegt VVV-trainer Maurice Steijn, in 2013 Kramers coach bij ADO Den Haag. „Die overtreding is niet goed te praten, maar we moeten dit incident los zien van zijn prestaties de afgelopen jaren. Ook dat gedoe met dat broodje kroket, beetje overdreven. Michiel zei wat hij denkt, maar ik heb nooit een wanklank met hem gehad.”

Targetman voor Oranje

Steijn besteedde niet alleen aandacht aan de speler maar ook aan de „mens Kramer”. Ze verloren beiden een naaste door zelfdoding en spraken over meer dan alleen voetbal. Steijn had in 2015 nog het gevoel dat Kramer het Nederlands elftal kon halen. „Oranje miste toen een targetman. Hij had de goeie lengte en leeftijd om een breekijzer te worden.”

Kramer, van wie bekend was dat hij na de zomer een goede financiële deal in het buitenland hoopte te maken, toonde begrip toen Sparta donderdag te kennen gaf zijn contract te willen beëindigen. Hij leverde salaris in, maar hoeft niet meer te trainen.

Wel blijft hij tot eind dit seizoen geregistreerd als speler, waardoor het hem, saillant genoeg, goed zou uitkomen als Sparta in de nacompetitie belandt. Hij is nog zes duels geschorst. Vier extra play-offduels bovenop de twee laatste competitieduels betekent dat hij elders met schone lei kan beginnen.